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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.04.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Son dakika... Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödemesi erteleniyor

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Son dakika... Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödemesi erteleniyor

Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte elektrik ve doğal gaz faturalarına ayarlama yapılması kararı alındı. Faturaların son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrasına alınacak şekilde değerlendirme yapılacak. Tam kapanma sonrası fatura ödemeleri gerçekleştirilecek.

Türkiye bu akşamdan itibaren 18 gün sürecek tam kapanmaya giriyor. Koronavirüs pandemisinin artış göstermesiyle birlikte önlem olarak alınan tam kapanma kararı ile birlikte bazı durumda değişiklikler planlandı.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlayacak.

Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgileri iletti.

BORÇ NEDENİYLE KAPAMA OLMAYACAK

Konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

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İŞTE ALINAN ÖNLEMLER

-Zorunlu olmadıkça elektrik kesintisi olmayacak.

-Elektrik ve doğal gaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek.

-Arızalara en hızlı biçimde müdahale edilecek.

-Müşteri hizmetleri merkezleri müşterlerin ihtiyacını karşılamak için dönüşümlü olarak çalıştırılacak.

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