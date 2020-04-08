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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 13:32,Son Güncelleme:/

Son dakika... Eldiven ve maske için genelge yayımlandı

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Son dakika... Eldiven ve maske için genelge yayımlandı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

-Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak.

-Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek.

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