Son dakika... Ekonomik güven endeksi arttı

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında yüzde 5,8 oranında artarak 105,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %5,7 oranında artarak 70,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 94,9 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Ağustos ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 59,6 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 85,0 değerini aldı.



Ekonomik güven endeksi, Ağustos 2020





Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Ağustos 2020

