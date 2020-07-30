MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak dikkat çeken verileri yorumladÄ±
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak dikkat çeken verileri yorumladÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Haber

Ekonomi
Haber GiriÅŸ: 30.07.2020 - 10:09,Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak dikkat çeken verileri yorumladÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Son dakika... Bakan Albayrak dikkat çeken verileri yorumladÄ±
Abone Olgoogle-news

Hazine ve Maliye BakanÄ± Albayrak, "Ekonomik GÃ¼ven Endeksi Haziran ayÄ±nda 73,5 iken, Temmuz ayÄ±nda %11,8 oranÄ±nda artarak 82,2 deÄŸerine yÃ¼kseldi. Yeni normalde adÄ±m adÄ±m TÃ¼rkiyenin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ bir kere daha birlik ve beraberlik iÃ§inde gÃ¶stereceÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â  "Ekonomik GÃ¼ven Endeksi Haziran ayÄ±nda 73,5 iken, Temmuz ayÄ±nda %11,8 oranÄ±nda artarak 82,2 deÄŸerine yÃ¼kseldi. Yeni normalde adÄ±m adÄ±m TÃ¼rkiyenin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ bir kere daha birlik ve beraberlik iÃ§inde gÃ¶stereceÄŸiz" dedi.Â 

EKONOMÄ°K GÃœVEN ENDEKSÄ°NDE ARTIÅž

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) temmuz ayÄ± ekonomik gÃ¼ven endeksi verilerini son dakika olarak aÃ§Ä±kladÄ±. Ekonomik gÃ¼ven endeksi Haziran ayÄ±nda 73,5 iken, Temmuz ayÄ±nda %11,8 oranÄ±nda artarak 82,2 deÄŸerine yÃ¼kseldi

Ekonomik gÃ¼ven endeksi Haziran ayÄ±nda 73,5 iken, Temmuz ayÄ±nda %11,8 oranÄ±nda artarak 82,2 deÄŸerine yÃ¼kseldi. Ekonomik gÃ¼ven endeksindeki artÄ±ÅŸ, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endekslerindeki artÄ±ÅŸlardan kaynaklandÄ±.
Â 
Reel kesim gÃ¼ven endeksi bir Ã¶nceki aya gÃ¶re Temmuz ayÄ±nda %10,7 oranÄ±nda artarak 99,4 deÄŸerini, hizmet sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi %20,2 oranÄ±nda artarak 66,7 deÄŸerini, perakende ticaret sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi %9,6 oranÄ±nda artarak 94,6 deÄŸerini, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi %11,6 oranÄ±nda artarak 87,0 deÄŸerini aldÄ±. TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi Temmuz ayÄ±nda %2,7 oranÄ±nda azalarak 60,9 deÄŸerini aldÄ±.
Â 
Ekonomik gÃ¼ven endeksi, Temmuz 2020


Ekonomik gÃ¼ven endeksi, sektÃ¶rel endeksler ve deÄŸiÅŸim oranlarÄ±, Temmuz 2020

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle