Bakan Albayrak Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "Ekonomik GÃ¼ven Endeksi Haziran ayÄ±nda 73,5 iken, Temmuz ayÄ±nda %11,8 oranÄ±nda artarak 82,2 deÄŸerine yÃ¼kseldi. Yeni normalde adÄ±m adÄ±m TÃ¼rkiyenin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ bir kere daha birlik ve beraberlik iÃ§inde gÃ¶stereceÄŸiz" dedi.Â

Ekonomik GÃ¼ven Endeksi Haziran ayÄ±nda 73,5 iken, Temmuz ayÄ±nda %11,8 oranÄ±nda artarak 82,2 deÄŸerine yÃ¼kseldi. Yeni normalde adÄ±m adÄ±m TÃ¼rkiyeâ€™nin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ bir kere daha birlik ve beraberlik iÃ§inde gÃ¶stereceÄŸiz. pic.twitter.com/eHgAiCrHye â€” Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 30, 2020

EKONOMÄ°K GÃœVEN ENDEKSÄ°NDE ARTIÅž

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) temmuz ayÄ± ekonomik gÃ¼ven endeksi verilerini son dakika olarak aÃ§Ä±kladÄ±. Ekonomik gÃ¼ven endeksi Haziran ayÄ±nda 73,5 iken, Temmuz ayÄ±nda %11,8 oranÄ±nda artarak 82,2 deÄŸerine yÃ¼kseldi

Ekonomik gÃ¼ven endeksi Haziran ayÄ±nda 73,5 iken, Temmuz ayÄ±nda %11,8 oranÄ±nda artarak 82,2 deÄŸerine yÃ¼kseldi. Ekonomik gÃ¼ven endeksindeki artÄ±ÅŸ, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endekslerindeki artÄ±ÅŸlardan kaynaklandÄ±.

Â

Reel kesim gÃ¼ven endeksi bir Ã¶nceki aya gÃ¶re Temmuz ayÄ±nda %10,7 oranÄ±nda artarak 99,4 deÄŸerini, hizmet sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi %20,2 oranÄ±nda artarak 66,7 deÄŸerini, perakende ticaret sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi %9,6 oranÄ±nda artarak 94,6 deÄŸerini, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endeksi %11,6 oranÄ±nda artarak 87,0 deÄŸerini aldÄ±. TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi Temmuz ayÄ±nda %2,7 oranÄ±nda azalarak 60,9 deÄŸerini aldÄ±.

Â

Ekonomik gÃ¼ven endeksi, Temmuz 2020





Ekonomik gÃ¼ven endeksi, sektÃ¶rel endeksler ve deÄŸiÅŸim oranlarÄ±, Temmuz 2020



