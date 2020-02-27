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Ekonomi
Haber Giriş: 27.02.2020 - 10:19,Son Güncelleme:/

Son dakika... Ekonomik güven endeksi açıklandı

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Son dakika... Ekonomik güven endeksi açıklandı
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Son dakika... Ekonomik güven endeksi 97,5 oldu.

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 97,1 iken, Şubat ayında %0,5 oranında artarak 97,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
 
Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Şubat ayında %0,3 oranında artarak 106,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %3,4 oranında artarak 98,5 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Şubat ayında %2,7 oranında azalarak 57,3 değerini, perakende ticaret güven endeksi %2,0 oranında azalarak 102,9 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %5,7 oranında azalarak 74,5 değerini aldı.
 
Ekonomik güven endeksi, Şubat 2020


Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Şubat 2020

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