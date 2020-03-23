Son dakika... Dünyada bir ilki başarmıştı! 13 hanenin altına düştü

Apple Inc.'in piyasa değeri Pazartesi günkü işlemlerin başlamasıyla birlikte 1 trilyon dolar seviyesinin altına gerilerken, değeri 13 hanede tutunan tek ABD şirketi Microsoft Corp. oldu.

Apple hisseleri New York saatiyle 09:40'ta yüzde 4.9 düşüş kaydederek iPhone üreticisinin piyasa değerini 960 milyar dolara indirdi. Koronavirüs salgınıyla birlikte Çin'deki tedarik zinciri endişelerinden olumsuz etkilenen elektronik üreticisi tüm dünyada mağazalarını kapattı.

ABD'li elektronik üreticisinin hisse senetleri Cuma günkü işlemlerin son dakikalarında 1 trilyon doların altına geriledi. Sonrasında bir miktar toparlanarak 1 trilyon dolar eşiğinin hemen üzerinde kapattı.

DÜNYADA İLKTİ!

ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz 2018 yılında 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak adını tarihe yazdırmıştı. Hisse başına 207 doları gören Apple hisseleri sayesinde teknoloji devi 1 trilyon dolara ulaşan ilk ABD şirketi olmayı başarmıştı.

Apple tarihte 1 trilyon dolar değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi olurken PetroChina'nın ardından bu unvanı kazanan ikinci şirket olmayı başarmıştı. Çin merkezli petrol ve doğalgaz devi PetroChina, 2007 yılında piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkarmıştı.