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Ekonomi
Kübra GENÇ - Görseller: Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.10.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... Dün Macron açıkladı! Fransa yeniden karıştı...

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
Son dakika... Dün Macron açıkladı! Fransa yeniden karıştı...
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Dünyanın kabusu haline gelen koronavirüsün ikinci dalgası yine Avrupa'yı vurdu. Dün akşam Fransa'da 1 Aralık'a kadar karantina ilan edildikten sonra bugün birçok marketin yeniden yağmalandığı görüldü.

Avrupa'da koronavirüs kabusu yeniden başladı. Son günlerde vaka sayılarındaki rekorun kaydedildiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 30 Ekim Cuma gününden itibaren ülke genelinde karantina uygulanacağını söyleyerek karantinanın 1 Aralık'a kadar uygulanacağını kaydetti.

Elysee Sarayı'ndan halka seslenen Macron, Fransa'da koronavirüsün çok hızlı yayıldığını kaydettiklerini belirtti. Macron aynı zamanda bu hızın en kötü tahminlerde bile öngörülmediğini belirtti. 

Son dakika... Dün Macron açıkladı Fransa yeniden karıştı...

Macron'un açıklamaları sonrasında Fransa'da yine Mart ayında birinci dalga zamanında kaydedilen görüntülerin benzerleri ortaya çıktı. Macron, uygulama kapsamında insanların işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkabileceğini ifade etse de marketlerde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. 

Hatta rafların da boşalttığı görülürken insanların yine temel besin maddelerine ve temizlik ürünlerine talebi olduğuna rastlandı. 

Son dakika... Dün Macron açıkladı Fransa yeniden karıştı...

Macron dün yaptığı ulusa seslenişte üniversitelerin dışında tüm okulların açık olacağını belirtti. 15 günde bir tekrar değerlendirilerek yasaklar konusunda adım atılacak olsa da şimdilik bar, restoran ve mağazaların da kapalı olacağı duyuruldu. 

Fransa'da şu anda 54 bölgede 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkede, 25 Ekim'de kayıtlara geçen 52 bin 10 vakayla salgının başlangıcından bu yana Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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