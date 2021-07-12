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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.07.2021 - 08:53 | Son Güncelleme:

Son dakika...Dolardaki güçlenme altını geriletti

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Son dakika...Dolardaki güçlenme altını geriletti

Doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasıyla birlikte altın fiyatlarında hafif gerileme yaşandı.

Küresel piyasalarda altın hafif değer kaybı yaşıyor. ABD Doları'nın değer kazancıyla altına satış geldi. Yatırımcılar, ABD'den gelecek olan enflasyon verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının altında yönü tayin edebileceğine inanıyor.

Spot altın 1800 dolar seviyesine kadar geriledi. Altındaki kayıp Cuma günkü kapanışa göre yüzde 0.41 seviyesinde. Saat 08:51 itibariyle altın 1801 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın 501.7 liradan alıcı buluyor.

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Analistler altında 1789 dolar desteğinin öne çıkabileceğini öngörürken direnç olarak da 1815 doları öne çıkardı.

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