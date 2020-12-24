Son dakika... Dolarda son durum

Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'den yüzde 17'ye çıkardı. Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırmayı devam ettirmesiyle birlikte dolar tarafında sert düşüş yaşandı. Dolar faiz kararının açıklanmasıyla birlikte 7.55 liraya kadar geriledi. Dolar güne 7.64 lira seviyesinden başlamıştı. Gün içinde en yüksek 7.67 lira, en düşük ise 7.5541 lira seviyesini gördü.

Euro ise faiz kararıyla birlikte 9.22 lira seviyesine kadar düştü. Euro güne 9.33 liradan başlamıştı. En yüksek 9.37 lira, en düşük 9.22 lira seviyesi görülmüştü.

ALTIN FİYATLARI SERT GERİLEDİ



Gram altın fiyatları da sert düşüş yaşadı. Gram altın güne 460 liradan başlangıç yapmış, en yüksek 463 lirayı görmüştü. Faiz kararıyla birlikte 454.9 liraya kadar geriledi.