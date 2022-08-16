Son dakika... Dogecoin'de hızlı yükseliş! İşte nedeni

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Lider kripto para birimi Bitcoin'in gerilediği günde Dogecoin primli seyrine devam ediyor. Ağır yara alan kripto para piyasalarında Dogecoin bugün yükselişiyle dikkatleri üzerine çekti.

Boğa tuzağından aylardır çıkamayan kripto para borsalarında Dogecoin fiyatının önüne bir sıfır daha eklemiş ve yatırımcılarına ağır zararlar yazdırtmıştı.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Dogecoin'e dair açıklamalar yapmasıyla yükseliş yaşayan kripto para biriminde farklı gelişme ortaya çıktı.

Elon Musk'ın hiçbir açıklamada bulunmaması ve Dogecoin'in yükselişi incelendiğinde Dogechain adlı ağ öne çıkmaya başladı.

Birçok yatırımcı Dogecoin alarak Dogechain ağı vasıtasıyla piyasaya yeni sürülen meme coinlere de yatırım yaparak devasa kazançlar elde etme düşüncesine girişti.

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DOGECOIN GÜÇLÜ YÜKSELDİ

Kripto para birimleri istikrarsızlığını sürdürürken hemen hemen hepsinden pozitif ayrışan Dogecoin yüzde 14 civarında yükseliş kaydetti. Dogecoin sert düşüş dönemindeki eklediği sıfırı silmeye çalışırken yüzde 14 primle 0.08754 dolar seviyelerinde işlem görüyor.