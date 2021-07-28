Son dakika... Doğal gazda önemli gelişme... İlk ateş bugün yakılacak

Hidrokarbon arama çalışmalarına yüksek teknolojili gemilerle ara vermeden devam eden Türkiye, Karadeniz'de bulunan dev rezervde ilk ateşi bugün yakacak.

Karadeniz'de 2020 yılından bu yana gelen müjdeli haberlere bugün bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu doğal gaz keşfine ilişkin gaz yakma töreni bugün gerçekleşecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" programına Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı bağlantıyla bu akşam katılacak.

BÜYÜK KEŞİFLER VAR

Tarihler 2020 yılının Ağustos ayını gösterdiğinde Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 Kuyusu'nda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

Sonrasında 2020 yılının Ekim ayında rezerv güncellendi ve toplamda 405 milyar metreküpe çıktı.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Doğal gaz ve petrole ilişkin dünyanın en donanımlı araştırma ve sondaj gemilerine sahip olan Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'de durmaksızın keşifler yapmak için araştırmalara devam ediyor. Yüksek teknoloji ve uzman mühendislerle yapılan araştırmalar sonucunda Karadeniz'de bulunan büyük rezervin yanında yeni sondajlardan da müjdeli haberler gelmesi bekleniyor.

AMASRA-1'DEN DE MÜJDE GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayında Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Gaz Sahası içindeki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptığını açıklamıştı. Böylece Karadeniz'de kısa sürede toplamda 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi gerçekleşmişti.

BULUNAN GAZLAR FİLYOS'TAN KARAYA ÇIKACAK

Derin deniz sondajı sonucunda ortaya çıkan toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz Filyos Limanı'ndan karaya çıkacak ve ulusal doğal gaz hattına bağlantısı gerçekleşecek. 2023 yılında sisteme dahil edilmesi için son hızla çalışmalar devam ederken doğal gazın ülkeye cari açık konusunda da, yeni doğal gaz kontratlarının ucuza yapılması açısından da yarar sağlayacak.

3 DEV, İLERİ TEKNOLOJİ GEMİ VAR

Türkiye'nin dünyada sayılı olan ve yüksek teknolojiye sahip olan sondaj gemilerine sahip olması ile birlikte Karadeniz ve Akdeniz'de keşifleri artıyor. Fatih Sondaj Gemisi, Yavuz Sondaj Gemisi ve Kanuni Sondaj Gemisi aralıksız olarak çalışmalarını devam ettiriyor.

GÜNLÜK 10 MİLYON METREKÜP ÜRETİLECEK

Keşfi gerçekleştirilen doğal gazlardan günde 10 milyon metreküp karaya pompalanacak. 2027-2028 yılında yıllık olarak 15 milyar metreküp doğal gaz üretilmesi bekleniyor. Söz konusu bu üretim doğal gaz tüketiminin yüzde 30’unu karşılayacak seviyede. Bu sayede doğal gaz faturasının 6 milyar dolar azalması bekleniyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın