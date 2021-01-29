TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu ile Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸbirliÄŸiyle oluÅŸturulan genel ticaret sistemi kapsamÄ±nda Ã¼retilen geÃ§ici dÄ±ÅŸ ticaret verilerine gÃ¶re; ihracat 2020 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 16,0 artarak 17 milyar 850 milyon dolar, ithalat yÃ¼zde 11,6 artarak 22 milyar 381 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

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OCAK-ARALIK DÃ–NEMÄ°NDE Ä°HRACAT YÃœZDE 6,3 AZALDI, Ä°THALAT YÃœZDE 4,3 ARTTI Â

Genel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat 2020 yÄ±lÄ± Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 6,3 azalarak 169 milyar 482 milyon dolar, ithalat yÃ¼zde 4,3 artarak 219 milyar 397 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



ARALIK AYINDA ENERJÄ° ÃœRÃœNLERÄ° VE ALTIN HARÄ°Ã‡ Ä°HRACAT YÃœZDE 18,5, Ä°THALAT YÃœZDE 18,3 ARTTIÂ

Enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ ihracat, 2020 AralÄ±k ayÄ±nda yÃ¼zde 18,5 artarak 14 milyar 461 milyon dolardan, 17 milyar 142 milyon dolara yÃ¼kseldi.

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AralÄ±k ayÄ±nda enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ ithalat yÃ¼zde 18,3 artarak 14 milyar 813 milyon dolardan, 17 milyar 523 milyon dolara yÃ¼kseldi.

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Enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± AralÄ±k ayÄ±nda 380 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. DÄ±ÅŸ ticaret hacmi yÃ¼zde 18,4 artarak 34 milyar 665 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusu ayda enerji ve altÄ±n hariÃ§ ihracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± yÃ¼zde 97,8 oldu.Â



DIÅž TÄ°CARET AÃ‡IÄžI ARALIK AYINDA YÃœZDE 3,0 AZALDI Â

AralÄ±k ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 3,0 azalarak 4 milyar 668 milyon dolardan, 4 milyar 530 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2019 AralÄ±kÂ ayÄ±nda yÃ¼zde 76,7 iken, 2020 AralÄ±kÂ ayÄ±nda yÃ¼zde 79,8'e yÃ¼kseldi.

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DIÅž TÄ°CARET AÃ‡IÄžI OCAK-ARALIK DÃ–NEMÄ°NDE YÃœZDE 69,1 ARTTI Â

Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± yÃ¼zde 69,1 artarak 29 milyar 512 milyon dolardan, 49 milyar 915 milyon dolara yÃ¼kseldi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2019 Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde yÃ¼zde 86,0 iken, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde yÃ¼zde 77,2'ye geriledi.



ARALIK AYINDA Ä°MALAT SANAYÄ°NÄ°N TOPLAM Ä°HRACATTAKÄ° PAYI YÃœZDE 93,2 OLDUÂ

Ekonomik faaliyetlere gÃ¶re ihracatta, 2020 AralÄ±k ayÄ±nda imalat sanayinin payÄ± yÃ¼zde 93,2, tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± yÃ¼zde 4,3, madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± yÃ¼zde 2,0 oldu.

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Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde ekonomik faaliyetlere gÃ¶re ihracatta imalat sanayinin payÄ± yÃ¼zde 94,3, tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± yÃ¼zde 3,5, madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± yÃ¼zde 1,7 oldu.

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ARALIK AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM Ä°THALATTAKÄ° PAYI YÃœZDE 72,5 OLDUÂ

GeniÅŸ ekonomik gruplar sÄ±nÄ±flamasÄ±na gÃ¶re ithalatta, 2020 AralÄ±k ayÄ±nda ara mallarÄ±nÄ±n payÄ± yÃ¼zde 72,5, sermaye mallarÄ±nÄ±n payÄ± yÃ¼zde 15,3 ve tÃ¼ketim mallarÄ±nÄ±n payÄ± yÃ¼zde 12,1 oldu.



Ä°thalatta, 2020 Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde ara mallarÄ±nÄ±n payÄ± yÃ¼zde 74,3, sermaye mallarÄ±nÄ±n payÄ± yÃ¼zde 14,5 ve tÃ¼ketim mallarÄ±nÄ±n payÄ± yÃ¼zde 11,0 oldu.



ARALIK AYINDA EN FAZLA Ä°HRACAT YAPILAN ÃœLKE ALMANYA OLDU Â

AralÄ±k ayÄ±nda ihracatta ilk sÄ±rayÄ± Almanya aldÄ±. Almanya'ya yapÄ±lan ihracat 1 milyar 572 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 1 milyar 111 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k, 1 milyar 84 milyon dolar ile ABD, 976 milyon dolar ile Irak, 849 milyon dolar ile Ä°talya takip etti. Ä°lk 5 Ã¼lkeye yapÄ±lan ihracat, toplam ihracatÄ±n yÃ¼zde 31,3'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturdu.

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Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde ihracatta ilk sÄ±rayÄ± Almanya aldÄ±. Almanya'ya yapÄ±lan ihracat 15 milyar 975 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 11 milyar 237 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k, 10 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 135 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 75 milyon dolar ile Ä°talya takip etti. Ä°lk 5 Ã¼lkeye yapÄ±lan ihracat, toplam ihracatÄ±n yÃ¼zde 32,2'sini oluÅŸturdu.Â Â

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Ä°THALATTA Ä°LK SIRAYI Ã‡Ä°N ALDI Â

Ä°thalatta Ã‡in ilk sÄ±rayÄ± aldÄ±. AralÄ±k ayÄ±nda Ã‡in'den yapÄ±lan ithalat 2 milyar 482 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 2 milyarÂ 393 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 995 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 63 milyon dolar ile Ä°talya, 848 milyon dolar ile ABD izledi. Ä°lk 5 Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat, toplam ithalatÄ±n yÃ¼zde 39,2'sini oluÅŸturdu.

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Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde ithalatta ilk sÄ±rayÄ± Ã‡in aldÄ±. Bu dÃ¶nemde, Ã‡in'den yapÄ±lan ithalat 23 milyar 20 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 21 milyar 714 milyon dolar ile Almanya, 17 milyar 859 milyon dolar ile Rusya, 11 milyar 518 milyon dolar ile ABD ve 9 milyar 190 milyon dolar ile Ä°talya izledi. Ä°lk 5 Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat, toplam ithalatÄ±n yÃ¼zde 38,0'Ä±nÄ± oluÅŸturdu.Â Â

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MEVSÄ°M VE TAKVÄ°M ETKÄ°LERÄ°NDEN ARINDIRILMIÅž SERÄ°YE GÃ–RE Ä°HRACAT YÃœZDE 8,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re; 2020 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re ihracat yÃ¼zde 8,3 artarken, ithalat yÃ¼zde 2,7 azaldÄ±. Takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re ise; 2020 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ihracat yÃ¼zde 11,6, ithalat yÃ¼zde 8,5 arttÄ±.

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YÃœKSEK TEKNOLOJÄ°LÄ° ÃœRÃœNLERÄ°N Ä°MALAT SANAYÄ° Ä°HRACATI Ä°Ã‡Ä°NDEKÄ° PAYI YÃœZDE 3,8 OLDU Â

Teknoloji yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re dÄ±ÅŸ ticaret verileri, ISIC Rev.4 sÄ±nÄ±flamasÄ± iÃ§inde yer alan imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerini kapsamaktadÄ±r. AralÄ±k ayÄ±nda ISIC Rev.4'e gÃ¶re imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ihracattaki payÄ± yÃ¼zde 93,2'dir. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± yÃ¼zde 3,8'dir. Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± yÃ¼zde 3,4'tÃ¼r.

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AralÄ±k ayÄ±nda imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± yÃ¼zde 81,6'dÄ±r. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± yÃ¼zde 12,8'dir. Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± yÃ¼zde 81,9'dur. Bu dÃ¶nemde yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± yÃ¼zde 13,0'dÄ±r.



Ã–ZEL TÄ°CARET SÄ°STEMÄ°NE GÃ–RE Ä°HRACAT 2020 YILI ARALIK AYINDA 16 MÄ°LYAR 929 MÄ°LYON DOLAR OLDU Â

Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat, 2020 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 15,5 artarak 16 milyar 929 milyon dolar, ithalat yÃ¼zde 10,6 artarak 21 milyar 28 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

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AralÄ±k ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± yÃ¼zde 6,0 azalarak 4 milyar 362 milyon dolardan, 4 milyar 99 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2019 AralÄ±k ayÄ±nda yÃ¼zde 77,1 iken, 2020 AralÄ±k ayÄ±nda yÃ¼zde 80,5'e yÃ¼kseldi.

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Ä°HRACAT 2020 YILI OCAK-ARALIK DÃ–NEMÄ°NDE 160 MÄ°LYAR 515 MÄ°LYON DOLAR OLDU Â

Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat, 2020 yÄ±lÄ± Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 6,4 azalarak 160 milyar 515 milyon dolar, ithalat yÃ¼zde 3,3 artarak 209 milyar 410 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

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Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± yÃ¼zde 56,5 artarak 31 milyar 239 milyon dolardan, 48 milyar 895 milyon dolara yÃ¼kseldi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2019 Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde yÃ¼zde 84,6 iken, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde yÃ¼zde 76,7'ye geriledi.



