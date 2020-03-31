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Ekonomi
Haber Giriş: 31.03.2020 - 10:01,Son Güncelleme:/

Son dakika... Dış ticaret rakamları açıklandı

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Son dakika... Dış ticaret rakamları açıklandı
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Son dakika... Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %2,3, ithalat %9,8 arttı.

 
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat %9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
Ocak-Şubat döneminde ihracat %4,1, ithalat %14,3 arttı
 
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 29 milyar 357 milyon dolar, ithalat %14,3'lük artışla 36 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret açığı  Şubat ayında %72,0 arttı
 
Şubat ayında dış ticaret açığı %72,0 artarak 1 milyar 733 milyon dolardan 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Şubat ayında %89,2 iken, 2020 Şubat ayında %83,1'e geriledi.
 
Dış ticaret açığı  Ocak-Şubat döneminde %86,0 arttı
 
Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %86,0 artarak 4 milyar 23 milyon dolardan 7 milyar 484 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Şubat döneminde %87,5 iken, 2020 yılının aynı döneminde %79,7'ye geriledi. 

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Şubat 2020


Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %95,0 oldu 

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Şubat ayında imalat sanayinin payı %95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,2 oldu.
 
2020 Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.
 
Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %76,2 oldu 

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Şubat ayında ara mallarının payı %76,2, sermaye mallarının payı %12,4 ve tüketim mallarının payı %11,1 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Şubat döneminde ise ara mallarının payı %77,2, sermaye mallarının payı %12,2 ve tüketim mallarının payı %10,2 oldu.


 
Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
 
Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 341 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla;  906 milyon dolar ile Irak, 857 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 766 milyon dolar ile İtalya ve 740 milyon dolar ile ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,5'ini oluşturdu.
 
Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 755 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 725 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 722 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 650 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 486 milyon dolar ile ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,8'ini oluşturdu.  
 
İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı
 
İthalatta ise  Rusya  Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 1 milyar 714 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 712 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 623 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 133 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,3'ünü oluşturdu.
 
Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Ocak-Şubat döneminde Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 797 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 598 milyon  dolar  ile  Çin, 2 milyar 971 milyon dolar  ile  Almanya,  2 milyar 356 milyon dolar  ile  ABD  ve 1 milyar 545 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,7'sini oluşturdu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %3,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %3,6, ithalat %7,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %1,4, ithalat %9,2 arttı.
 
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,4 oldu
 
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,0'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2'dir.
 
Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,9'dur.Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,9'dur. Ocak-Şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı%76,8'dir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,0'dır.



Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Şubat ayında 13 milyar 927 milyon dolar oldu
 
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 13 milyar 927 milyon dolar, ithalat ise %8,2 artarak 17 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
Şubat ayında dış ticaret açığı %43,6 artarak 2 milyar 157 milyon dolardan, 3 milyar 96 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Şubat ayında %86,3 iken, 2020 Şubat ayında %81,8'e geriledi.
 
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,8 artarak 27 milyar 775 milyon dolar, ithalat ise %13,2 artarak 35 milyar 529 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %66,8 artarak 4 milyar 648 milyon dolardan, 7 milyar 754 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Şubat döneminde %85,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde %78,2'ye geriledi.

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