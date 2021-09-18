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Son dakika... Dikkat! Bakanlık aroma verici maddeleri resmen yasakladı

#Aroma Verici#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Yasak
Son dakika... Dikkat Bakanlık aroma verici maddeleri resmen yasakladı

Tarım ve Orman Bakanlığı bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzını yasakladı. Satışta bulunan malzemeler ise sadece raf ömrü süresince piyasada bulunabilecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzına ve gıda üretiminde kullanımına yasak getirdi.

Bakanlığın, "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle uyum ve geçiş hükümleri belirlendi.

Bu kapsamda, "delta-Damascone", "alpha-Damascone, "cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one", "trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one" ve "alpha-Damascenone" adlı aroma verici maddeler piyasaya arz edilmeyecek ve gıdaların üretiminde kullanılamayacak.

Bu maddeler ve bunlardan herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmeyecek.

Daha önce piyasaya arz edilmiş olan ve bu aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilecek. Bu geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için geçerli olmayacak.

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