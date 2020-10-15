MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Dev şirketten flaş karar! Üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor
GeriEkonomi Son dakika... Dev şirketten flaş karar! Üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Son dakika... Dev şirketten flaş karar! Üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Dev şirketten flaş karar! Üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor
Abone Olgoogle-news

Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos'un üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağı bildirildi.

Firmadan yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta Yunanistan'daki üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve bu operasyona Türkiye'de devam edileceği belirtildi.
Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu (POEM) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yıl sonunda kapanacak olan şirketin yüzlerce kişinin işsiz kalmasına sebep olacağı ifade edildi.

POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta, bu kararın geri alınması için girişimde bulunulması çağrısında bulunarak, BHS-Pitsos'un imalatını durdurma planının istihdam ve ihracatı olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

1865'DE KURULMUŞTU
Yunanistan'da 1865'te kurulan ve genelde beyaz eşya üreten Pitsos, 1 Ocak 2015'te Bosch ve Siemens'ten oluşan konsorsiyuma 3 milyar avroya satılmıştı. BSH-Pitsos, daha önce 2018 yılında üretimine son vereceğini açıklamıştı ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı.

Otomotiv firması BMW ve Daimler'e ait Free Now Group da 28 Şubat'ta ülkedeki operasyonuna son vermişti. Hazır gıda firması Pizza Hut ise 30 Temmuz'da Yunanistan'daki 17 dükkanını kapatmıştı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle