Son dakika... Dev şirketten flaş Corona virüs kararı! 50 bin yeni çalışan alacak

ABD'li eczane zinciri CVS Health Corp, corona virüs salgınında hastalara ve müşterilere yardımcı olabilmek için ülke genelinde 50,000 yeni çalışan alımı

yapacağını açıkladı.

Yeni istihdamın mağaza görevlisinden ev teslimatçısına kadar farklı pozisyonları kapsayacağını belirten şirket, CVS mağazalarında müşterilere hizmet sunmakla yükümlü çalışanlarına 150 dolar ile 500 dolar arasında ek ödeme yapılacağını da duyurdu.

Şirket geçen hafta Shrewsbury, Massachusetts'teki CVS eczanesinin otoparkında sınırlı sayıdaki bir kitle için COVID-19 test merkezi açacağını açıklamıştı.

WALMART 150 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK

Öte yandan Walmart, corona virüs endişeleriyle artan talebi karşılamak için 150 bin kişiyi işe alacağını açıklamıştı.

ABD'nin en büyük perakende zinciri Walmart, corona virüs salgını nedeniyle artan alışveriş karşısında 150 binden fazla kişiyi işe alacağını duyurdu.

Mayıs ayı sonuna kadar istihdam edilecek ve saatlik ücretle çalışacak bu 150 bin personelin 100 bini depolar ve dağıtım bölümlerinde görevlendirilecek.

Walmart ayrıca, tam zamanlı çalışanlarına 300 dolar ve yarı zamanlı çalışanlarına 150 dolar ikramiye verecek.