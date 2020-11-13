Son dakika... Dev şirkette skandal: 1,25 milyon sterlin ceza verildi

Para cezası, 2018'de Ticketmaster web sitesine yapılan bir siber saldırının ardından Bilgi Komiseri Ofisi (ICO) tarafından verildi. ICO, kişisel bilgilerin ve ödeme ayrıntılarının Avrupa'daki dokuz milyondan fazla müşteriden çalınmış olabileceğini söyledi.

BBC'nin haberine göre Ticketmaster, karara itiraz edeceğini söyledi. Bir araştırmada, Ticketmaster'ın çevrimiçi ödemeler sayfasına yüklediği Inbenta Technologies tarafından oluşturulan üçüncü taraf bir sohbet botunda bir güvenlik açığı bulundu.

Bir siber saldırgan, müşteri ödeme ayrıntılarına erişmek için sohbet botunu kullanabildi. İhlalin ardından, 60 bin Barclays banka müşterisi dolandırıcılık kurbanı oldu. Çevrimiçi banka Monzo, dolandırıcılık nedeniyle 6 bin ödeme kartını değiştirmek zorunda kaldı.

ICO, Avustralya İngiliz Milletler Topluluğu Bankası, Barclaycard, Mastercard ve American Express'in Ticketmaster'ı şüpheli sahtekarlık konusunda uyardığını söyledi.

Ancak ICO'ya göre Ticketmaster'ın ödemeler sayfasındaki etkinliği izlemeye başlaması dokuz hafta sürdü.

GİZLİLİK VE GÜVEN

ICO komiser yardımcısı James Dipple-Johnstone, "Ticketmaster, siber saldırı riskini azaltmak için daha fazlasını yapmalıydı. Bunu yapmaması, İngiltere ve Avrupa'daki milyonlarca insanın potansiyel sahtekarlığa maruz kalması anlamına geliyor" dedi.

Ticketmaster yaptığı açıklamada, "Ticketmaster hayranlarının veri gizliliğini ve güvenliğini çok ciddiye alıyor. Inbenta Technologies 2018'de ihlal edildiğinden beri, ICO'ya tam işbirliğimizi sunduk. Bugünkü açıklamaya itiraz etmeyi planlıyoruz" dedi.

Ancak hukuk firması Keller Lenkner, binlerce dolandırıcılık kurbanı adına Ticketmaster'a karşı yasal işlem başlattığını söyledi.