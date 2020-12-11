Son dakika... Dev şirkette deprem! 2 yıldır CEO'ydu, görevi bıraktı

İtalyan otomobil üreticisi Ferrari'nin CEO'su Louis Camilleri, kişisel sebeplerden dolayı görevinden ayrılıyor. Henüz yerine kimin geçeceği belli olmazken Abu Dabi Grand Prix'in hemen öncesinde veda edeceği belirtiliyor.

2018'DE BAŞLAMIŞTI

Camilleri CEO koltuğuna 2018 yılında Sergio Marchionne’nin ölümünün ardından oturmuştu. Görev süresi boyunca pandemi etkilerine rağmen hisse senedi fiyatını 113 Euro'dan 179 Euro'ya çıkarmıştı.

BBC'nin haberine göre Camilleri ayrıca Philip Morris International şirketinin de yönetim kurulu başkanı olarak görev alıyordu. Camilleri aynı zamanda bu görevden de istifa ettiğini duyurdu.