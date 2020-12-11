MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Dev şirkette deprem! 2 yıldır CEO'ydu, görevi bıraktı
GeriEkonomi Son dakika... Dev şirkette deprem! 2 yıldır CEO'ydu, görevi bıraktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.12.2020 - 16:27 | Son Güncelleme:

Son dakika... Dev şirkette deprem! 2 yıldır CEO'ydu, görevi bıraktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Dev şirkette deprem! 2 yıldır CEO'ydu, görevi bıraktı
Abone Olgoogle-news

Lüks otomobil üreticisi Ferrari'nin iki yıldır CEO koltuğunda oturan Louis Camilleri, bu hafta sonu Abu Dabi Grand Prix'sinin hemen öncesinde şirketten ayrılıyor.

İtalyan otomobil üreticisi Ferrari'nin CEO'su Louis Camilleri, kişisel sebeplerden dolayı görevinden ayrılıyor. Henüz yerine kimin geçeceği belli olmazken Abu Dabi Grand Prix'in hemen öncesinde veda edeceği belirtiliyor. 

Son dakika... Dev şirkette deprem 2 yıldır CEOydu, görevi bıraktı

2018'DE BAŞLAMIŞTI

Camilleri CEO koltuğuna 2018 yılında Sergio Marchionne’nin ölümünün ardından oturmuştu. Görev süresi boyunca pandemi etkilerine rağmen hisse senedi fiyatını 113 Euro'dan 179 Euro'ya çıkarmıştı. 

BBC'nin haberine göre Camilleri ayrıca Philip Morris International şirketinin de yönetim kurulu başkanı olarak görev alıyordu. Camilleri  aynı zamanda bu görevden de istifa ettiğini duyurdu. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle