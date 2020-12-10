Son dakika... Dev şirketin halka arzı gerçekleşti

2007'de iki oda arkadaşı, öğrenci kirasını ödemek için San Francisco'daki oturma odalarında şişme bir yatak kiraladı. Sonrasında ise bugünlerine geldi.

Ev kiralama platformu Airbnb'nin beklenen halka arzı gerçekleşti. Şirket halka arzdan 3,5 milyar dolarlık gelir elde etti. Öte yandan değerlemesi ise 47 milyar dolara çıktı.

Airbnb'nin halka arzıyla ABD'de 2020'de gerçekleşen halka arzların büyüklüğü 163 milyar dolara yükseldi.

Airbnb halka arzıyla birlikte ABD Borsalarında gerçekleşen halka arz büyüklüğü 163 milyar dolara yükseldi