Son dakika... Dev kredi kampanyasÄ±na iki banka daha katÄ±ldÄ±

Kamu katÄ±lÄ±m finans kuruluÅŸlarÄ±nca, normalleÅŸme sÃ¼recine geÃ§iÅŸ ve sosyal hayatÄ±n canlanmasÄ± iÃ§in vatandaÅŸlarÄ±n finansman ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± uygun ÅŸartlarda saÄŸlayabilmesi amacÄ±yla dÃ¶rt yeni finansman paketi hayata geÃ§iriliyor.Â



KONUT FÄ°NANSMANI

Birinci el/sÄ±fÄ±r veya ikinci el konut alÄ±mlarÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼k finansman oranÄ± ve 12 aya kadar Ã¶demesiz dÃ¶nemi olan 15 yÄ±la varan vade ile finansman imkÃ¢nÄ± sunulacak.

MÃ¼ÅŸteri baÅŸÄ±na verilebilecek finansman miktarÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olup; Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k ilde (Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir) finansmana konu olacak konutlar iÃ§in 750 bin TL, diÄŸer ÅŸehirlerÂ iÃ§in ise en fazla 500 bin TLâ€™ye kadar finansman kullandÄ±rÄ±labilecek. Finansman kullanÄ±mÄ±nda %10â€™dan baÅŸlayan, dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¶zkaynak/peÅŸinat oranÄ± uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sÄ±fÄ±r konutlar iÃ§in azami 12 ay Ã¶demesiz dÃ¶nemli, 15 yÄ±la kadar vade ve aylÄ±k %0,64 finansman oranÄ± ile finansman imkanÄ± sunulacak.Â

Â Â Â Â Â ÂÂ Ã–rnek Ã¶deme tablosu 1*

Finansman TutarÄ± (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit TutarÄ± (TL) Toplam Geri Ã–deme (TL) 100.000 12+168=180 1.019 171.184

*12 ay Ã¶demesiz dÃ¶nemli

Â Â Â Â Â Â ÂÃ–rnek Ã¶deme tablosu 2*

Finansman TutarÄ± (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit TutarÄ± (TL) Toplam Geri Ã–deme (TL) 100.000 180 937 168.709

*EÅŸit Taksitli

Â Ä°kinci el konutlar iÃ§in azami 12 ay Ã¶demesiz dÃ¶nemli, azami 15 yÄ±l vade ve aylÄ±k %0,74 finansman oranÄ± ile finansman imkanÄ± sunulacak.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ã–rnek Ã¶deme tablosu 1*

Finansman TutarÄ± (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit TutarÄ± (TL) Toplam Geri Ã–deme (TL) 100.000 12+168=180 1.095 183.925

*12 ay Ã¶demesiz dÃ¶nemli

Â Â Â Â Â Â Â ÂÃ–rnek Ã¶deme tablosu 2*

Finansman TutarÄ± (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit TutarÄ± (TL) Toplam Geri Ã–deme (TL) 100.000 180 1.007 181.285

*EÅŸit Taksitli

Konut FinansmanÄ± baÅŸvurularÄ± bugÃ¼nden itibaren ÅŸubelere yapÄ±lacak.

T AÅžIT FÄ°NANSMANI PAKETÄ°

Â Yerli Ãœretime Ã–zel TaÅŸÄ±t FinansmanÄ± â€“ KatkÄ± PaylÄ±

Yerli Ã¼retim yapan anlaÅŸmalÄ± firmalardan sÄ±fÄ±r km binek araÃ§ (motosiklet dahil)Â veya ticari araÃ§ satÄ±n alacak bireysel/kurumsal mÃ¼ÅŸterilerilere firmalar ile yapÄ±lan anlaÅŸmalar bazÄ±nda deÄŸiÅŸmek Ã¼zere aylÄ±k %0,49 - %0,69 finansman oranÄ± ile taÅŸÄ±t finansmanÄ± imkanÄ± sunulacak.

Â Ä°kinci El TaÅŸÄ±t FinansmanÄ±

Ä°kinci el binek araÃ§ (motosiklet dahil) veya ticari araÃ§ satÄ±n alacak bireysel/kurumsal mÃ¼ÅŸterilerilere %0,82 finansman oranÄ± ile taÅŸÄ±t finansmanÄ± imkanÄ± sunulacak. Azami 6 Ay Ã–demesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari TaÅŸÄ±t FinansmanlarÄ±nda azami limit 150 Bin TL olacak.

Finansman tutarÄ± kasko deÄŸeri Ã¼zerinden Ã¶zkaynak/yabancÄ± kaynak Ã¼zerinden hesaplanacak olup, 7 yaÅŸa kadar olan taÅŸÄ±tlar finansmana konu olabilecek.Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Binek Otomobil Ã–rnek Ã–deme Tablosu

Finansman TutarÄ± (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit TutarÄ± (TL) Toplam Geri Ã–deme (TL) 50.000 6+54=60 1.253 67.647

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ticari TaÅŸÄ±t Ã–rnek Ã–deme Tablosu

Finansman TutarÄ± (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit TutarÄ± (TL) Toplam Geri Ã–deme (TL) 50.000 6+54=60 1.223 66.043

1.El ve 2.El tÃ¼m TaÅŸÄ±t FinansmanlarÄ±nda asgari Ã¶zkaynak ve azami vade yasal sÄ±nÄ±rlamalarÄ± uygulanÄ±yor.

TaÅŸÄ±t FinansmanÄ± Paketi iÃ§in baÅŸvurular 5 Haziranâ€™dan itibaren ÅŸubelerden yapÄ±labilecek.

SOSYAL HAYATI DESTEK FÄ°NANSMAN PAKETÄ°



Firma KatkÄ± PaylÄ± TÃ¼ketici FinansmanÄ±

Bireysel mÃ¼ÅŸterilerin sosyal ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n finansmanÄ±nÄ±n uygun ÅŸartlarda saÄŸlanmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yerli Ã¼retim yapan mobilya, elektronik, beyaz eÅŸya, ev boya-seramik-kapÄ± ve pencere sistemleri, ev tekstil, Ã§eyiz ve bisiklet sektÃ¶rlerini desteklemek amacÄ±yla; Yerli Ã¼retim yapan firmalar ile anlaÅŸmalar yapÄ±lacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL finansman tutarÄ± ile 6 ay Ã¶demesiz azami 60 ay vade, aylÄ±k %0,55 finansman oranÄ± ile finansman imkanÄ± sunulacaktÄ±r. AnlaÅŸma yapÄ±lan firmalar BankalarÄ±n web sitesinde yayÄ±mlanacak.Â

Ã–rnek Ã¶deme tablosu

Finansman TutarÄ± (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit TutarÄ± (TL) Toplam Geri Ã–deme (TL) 10.000 6+6=12 1.771 10.628 10.000 6+30=36 382 11.452 10.000 6+54=60 228 12.316

Â FaturalÄ± TÃ¼ketici FinansmanÄ±

Bireysel mÃ¼ÅŸterilerin, anlaÅŸmalÄ± firmalar dÄ±ÅŸÄ±ndaki yerli Ã¼retim yapan firmalardan satÄ±n alacaÄŸÄ± mobilya, kahverengi kÃ¼Ã§Ã¼k ev aletleri, ev boya-seramik-kapÄ± ve pencere sistemleri ev tekstil, Ã§eyiz ve bisiklet ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n uygun ÅŸartlarda saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla; Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL finansman tutarÄ± fatura karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 6 ay Ã¶demesiz azami 60 ay vade ileÂ aylÄ±k %0,82 finansman oranÄ± ile finansman imkanÄ± sunulacak.Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ã–rnek Ã¶deme tablosu

Finansman TutarÄ± (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit TutarÄ± (TL) Toplam Geri Ã–deme (TL) 10.000 6+6=12 1.823 10.938 10.000 6+30=36 406 12.188 10.000 6+54=60 251 13.529

Sosyal HayatÄ± Destek Finansman Paketi kapsamÄ±nda kullandÄ±rÄ±lan tÃ¼m finansmanlar satÄ±cÄ± adÄ±na bankalarÄ±mÄ±zda aÃ§Ä±lacak hesaba Ã¶denecek.Â

Sosyal HayatÄ± Destek FinansmanÄ± Paketi baÅŸvurularÄ± 5 Haziranâ€™dan itibaren Åžubelere yapÄ±labilecek.

Â TATÄ°L DESTEK FÄ°NANSMAN PAKETÄ° Â

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile maaÅŸ alan emekli ve Ã§alÄ±ÅŸan mÃ¼ÅŸterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacÄ±nÄ±n uygun ÅŸartlarda saÄŸlanmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ desteklemek amacÄ±yla;Â BankalarÄ±mÄ±zla anlaÅŸma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satÄ±n almak iÃ§in baÅŸvuran mÃ¼ÅŸterilerimize 10.000 TLâ€™ye kadar 6 ay Ã¶demesiz 36 ay vade ile uygun ÅŸartlarda finansman imkanÄ± sunulacak. SÃ¶z konusu finansmanÄ±n 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafÄ±ndan Ã¶denecek; mÃ¼ÅŸterilerimizin taksit Ã¶demesi 9 ay sonra baÅŸlayacaktÄ±r. Bu kapsamda mÃ¼ÅŸterilerimizin kullanacaÄŸÄ± finansmanÄ±n oranÄ± aylÄ±k %0,67 oranÄ±na denk geliyor.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ã–rnek Ã¶deme tablosu

Finansman TutarÄ± (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit TutarÄ± (TL) Toplam Geri Ã–deme (TL) 10.000 6+30(*)=36 421 11.789

Â Â Â Â Â Â Â Â Â (*)1.Taksit Seyahat Acentesi, 2. Taksit Banka tarafÄ±ndan Ã¶denecek olup, mÃ¼ÅŸterinin Ã¶deyeceÄŸi taksit sayÄ±sÄ± 28â€™dir.

Uygulamaya dahil olacak firmalar BankalarÄ±n web sitesinde yayÄ±mlanacak.