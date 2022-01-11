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HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Dev bankanın müşterileri Bitcoin'de 60 bin doları bekliyor

#Bitcoin#Kripto Para#JP Morgan
Son dakika... Dev bankanın müşterileri Bitcoinde 60 bin doları bekliyor

Uzun süredir ayı piyasasında olan ve toparlanma işaretleri gösterdikçe yine düşüşe geçen kripto para borsaları için ABD'li dev banka JP Morgan'ın müşterilerinin yüzde 40'ı yükseliş öngörüyor.

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Soluksuz düşüşünü sürdüren Bitcoin için umutlandıran açıklama JP Morgan'dan geldi. ABD'li dev bankanın müşterilerinin yüzde 40'ından fazlası Bitcoin'in yıl sonunda 60 bin doların üzerine çıkmasını bekliyor.

Banka müşterileri arasında yapılan ankete göre Bitcoin fiyatlarında yükseliş beklentisi devam ederken yıl sonunda 100 bin dolara ulaşma hedefi de zayıfladı.

2022 yılından sonra 100 bin dolara ulaşabileceğini belirten müşteri oranı ise yüzde 5'te kaldı. 

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JPMorgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou "Bizim  Bitcoin vadelilerini temel alan Bitcoin pozisyon göstergemiz aşırı satım bölgesinde" açıklamasını yaptı. Panigirtzoglou, Bitcoin için adil fiyatın 35-73 bin dolar aralığı olduğunu ifade etti.

YASAKLAR OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kripto paralara karşı başta Çin olmak üzere birçok ülke yeni yasaklar uyguluyor. Enerji fiyatlarının yükseldiği ortamda kripto para madenciliği yapmak zorlaşırken ülkeler enerji kıtlığı nedeniyle kripto para madenciliğini yasaklıyor.

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En son Kosova'nın yaptığı hamle ile birlikte kripto para madenciliği cihazlarına da el konulmaya başlandı. 

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BITCOIN HAFİF TOPARLANMA YAŞADI

Sert satış dalgası içinde olan Bitcoin Kasım ayında gördüğü 69 bin dolar tarihi zirvesinin ardından dün 40 bin dolar seviyesine geriledi. Tarihi zirvesinden yüzde 42 oranında uzaklaşan Bitcoin'in dominansı toparlanma işaretleri gösterse de ayıların baskınlığı devam ediyor.

Bitcoin saat 08:10 itibarıyla yüzde 1 oranında primle 42 bin 227 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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