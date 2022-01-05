Son dakika... Dev bankadan flaş tahmin! Bitcoin için 100 bin dolar sesleri yükseliyor

Haberin Devamı

Kripto para piyasalarında yüzler gülmüyor. Uzun süredir beklenen yükseliş hareketini gerçekleştiremeyen kripto paralarda bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayında ralli yapan kripto para piyaslaları durgun seyre yönelince yatırımcılar da uzaklaşmaya başladı.

Bitcoin'in dominansı yüzde 39 seviyelerinde seyrederken analistler yükselişin yaşanması için yüzde 42'nin üzerine çıkılması gerektiğini belirtiyorlar.

100 BİN DOLAR TAHMİNİ

ABD'li dev banka Goldman Sachs ise Bitcoin'in bu yıl 100 bin doları göreceğine yönelik bir rapor yayımladı. Goldman Sachs, 2021 yılındaki performansını sergilemesi halinde Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşabileceğini ve altının piyasa hakimiyetini de elinden alacağını belirtti.

Gözden Kaçmasın Antalya açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı Haberi Görüntüle

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yatırımları artırmasının yükseliş için öncü gösterge olacağına da değinen Goldman Sachs, 2021 yılında Bitcoin'in yüzde 60 getiri, altının ise sadece yüzde 4 getiri sağladığını açıkladı.

Haberin Devamı

Genç neslin altından giderek uzaklaştığını öne süren Goldman Sachs, gençlerin dijital altın olarak gördükleri Bitcoin'e ilgi duyduklarını da notları arasında yer verdi.

ENGELLEMELER DEVAM EDİYOR

Kripto paralara karşı devletlerin engelleri ise devam ediyor. Çin'in kripto paralara karşı sert tutumu, İran'ın kripto para madenciliğini enerji ihtiyacı nedeniyle bir süreliğine yasaklaması, AB ülkelerinin regülasyon çalışmaları kripto para birimlerine olan güveni bir nebze olumsuz etkiledi. Ayrıca küresel enflasyon nedeniyle merkez bankalarının faiz artırması da kripto para birimlerine olan ilgiyi azalttı.

Gözden Kaçmasın Altın fiyatlarında denge bulma çabası! Ons altın primlendi Haberi Görüntüle

BITCOIN YATAY SEYREDİYOR

Lider kripto para birimi Bitcoin güne 46 bin 253 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 45 bin 762 dolar, en yüksek de 46 bin 535 dolar seviyesini gördü. Saat 14:36 itibarıyla Bitcoin 46 bin 386 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ETHEREUM DA ZAYIF SEYREDİYOR

Ethereum fiyatları da 4 bin doların altında denge bulmaya çalışıyor. Ethereum güne 3816 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3767 dolar, en yüksek de 3831 dolar seviyesini gördü. Saat 14:36 itibarıyla Ethereum 3794 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Haberin Devamı

ŞAKA COINLER DE KIPIRDAMIYOR

Şaka olarak ortaya çıkan sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu de stabil duruşlarını koruyorlar. Dogecoin 14:36 itibarıyla 0.1689 dolar, Shiba Inu ise 0.00003263 dolar seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK YÜKSELENLER

Kripto para piyasalarında en çok yükselenler arasında yine altcoinler bulunuyor. ICP yüzde 25 oranında yükselişle 35.63 dolar, C98 yüzde 17 yükselişle 2.85 dolar, HNT yüzde 163 yükselişle 43.79 dolar seviyesinde işlem görüyor.

EN ÇOK DÜŞENLER

En çok düşen coinler arasında BNX yüzde 11 kayıpla 51.1 dolar, HIGH yüzde 7 oranında düşüşle 10.53 dolar, RNDR yüzde 7 oranında düşüşle 4.87 dolardan alıcı buluyor.