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Ekonomi
A-DHA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli doğal gaz açıklaması

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli doğal gaz açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Karadeniz'deki doğal gaz keşfi kaynaklı olarak yeni doğalgaz kontratlarında fiyatların daha rekabetçi yapılması ve 2023 yılında yerli doğalgazın kullanılmaya başlanacak olması, cari dengemizin uzun vadede kalıcı şekilde iyileşmesine önemli katkı yapacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, salgın tüm dünyada hayatı, üretimi ve ulaşımı durdurmuşken hem kendi kendine yeten hem de dost ülkelerin imdadına yetişen Türkiye’nin bütçesidir. Jeopolitik olarak kriz ve çatışma alanlarına çok yakın olmamıza rağmen bölgesinde güvenli bir liman olarak dimdik ayakta durmamızı da birlik ve beraberliğimize borçluyuz" " açıklamasında bulundu.

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