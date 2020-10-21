Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli doğal gaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, salgın tüm dünyada hayatı, üretimi ve ulaşımı durdurmuşken hem kendi kendine yeten hem de dost ülkelerin imdadına yetişen Türkiye’nin bütçesidir. Jeopolitik olarak kriz ve çatışma alanlarına çok yakın olmamıza rağmen bölgesinde güvenli bir liman olarak dimdik ayakta durmamızı da birlik ve beraberliğimize borçluyuz" " açıklamasında bulundu.