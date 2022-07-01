Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret açıklamasında memur ve emekli maaşlarına zam oranı sinyali

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Türkiye’de 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve net 5500 liraya çıktığını duyurdu.

MEMUR MAAŞLARI 300 LİRA ARTTI



Erdoğan’ın asgari ücret açıklamasıyla birlikte memurların da gelirlerinde artış yaşandı. Erdoğan “Yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadar gelirin vergi dışında kalması nedeniyle kamu çalışanlarına asgari ücret artışı ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır” ifadesini kullandı. Böylece memurların maaşları asgari ücretteki artıştan ötürü 300 lira artmış oldu.

MEMUR VE EMEKLİLERE YÜZDE 40’IN ÜZERİNDE ZAM SİNYALİ



Asgari ücretin açıklayan Erdoğan memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek olan zammın da sinyalini verdi. Pazartesi günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu sonrasında memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek zam belli olacak. Buna dikkatleri çeken Erdoğan “Kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak” dedi.