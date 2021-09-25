Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli mesaj: Dünya medyasının gündeminde 1 numara olmalıdır

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada sözlerine, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin yaşadığı İstanbul'dan ülkenin tüm gençlerini, ilime, bilime, araştırmaya gönül veren gençlerini selamlayarak başladı.

Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yeniden bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'in ülkeye, millete ve istikbalin teminatı gençlere hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, bu gururu yaşatan, her sene bir önceki yıldan çok daha görkemli bir teknoloji şöleni sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı ile tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Atalarımız 'Er giden işine, geç giden boşuna.' diyor. TEKNOFEST'te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik ediyoruz. Karşımızdaki bu muhteşem atmosfer, erkenden işine koyulan, kendini işine adayan, kalbini ve zihnini işine veren emekçiler sayesinde ortaya çıktı." diye konuştu.

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Farklı kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, özel sektör firmalarının milli teknoloji hamlesinin nişanesi olan TEKNOFEST için tam anlamıyla seferber olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden el birliği içinde çalışarak ülkemizin gençlerine, bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza işte bu gurur tablosunu yaşattılar. TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, aynı zamanda onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor. Gençlerimiz her sene TEKNOFEST Teknoloji Yarışma tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kurdukları takımlarla, roketten insansız hava araçlarına, elektrikli araçlardan endüstriyel robotlara, biyoteknolojiden çevreye kadar birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Sevindirici olan husus, ailelerimizin de bu yarışmalara hazırlık sürecinde çocuklarımızın en büyük destekçileri olmasıdır."

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"BURADA TÜRKİYE'NİN BİRİKİMİ, ÜLKEMİZİN ZENGİN POTANSİYELİ DE VAR"

Burada sergilenen her projenin okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım çalışmasının ürünü olduğuna işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada gençlerimizin emeklerinin yanı sıra Türkiye'nin birikimi, ülkemizin zengin potansiyeli de var. Burada Türkiye'nin yarınlarına yön verecek başarılı bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleri, araştırmacıları, astronotları var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır. Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine, sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımlamaya çalışsın. Varsın birileri bu ülkenin gençlerine vizyon ve ufuk çizmek yerine, gençlerimizi kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri hiçbir ayrım yapmadan bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine, siyasi ikballeri ve hırsları uğruna kutuplaştırmanın peşine düşsün. Varsın Akıncı'nın bir kablosunu lehimleyemeyecek, Gökbey'in tek bir vidasını sıkamayacak, TOGG'un bataryasının yerini dahi gösteremeyecek olanlar, bu eseri inşa eden gençleri hor, hakir görsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizin, harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduğunu gayet iyi biliyoruz."

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Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali 2021'i (TEKNOFEST) ziyaretinde yaptığı konuşmada, burada dünyanın seyrini değiştirecek uzay yolcularını, bilim insanlarını, mucitleri, pilotları, mühendisleri, fizikçileri gördüğünü söyledi.

Yine ülkeyi güvenle, huzurla teslim edecekleri pırlanta gibi bir gençlik gördüğünü vurgulayan Erdoğan, "Daha önemlisi gençlerimizin yaşadığı tutkuyu paylaşan mühendis, araştırmacı, girişimci ağabey ve ablaları görüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak hem siz gençlerimizle hem de sizleri en güzel şekilde yetiştiren anne babalarımızla gurur duyuyorum. Rabb'ime şahsıma sizler gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için sonsuz hamdolsun diyorum." diye konuştu.

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Erdoğan, TEKNOFEST'in rekorların ve rekortmenlerin, yorulmak nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivali olduğunu kaydetti.

Burada 7'den 70'e tüm katılımcıların, özellikle kendilerine hitap eden eşsiz bir teknoloji ziyafeti olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Aksungur, Atak helikopterleri, paraşüt timleri, Hürkuş, Gökbey, Bayraktar TB2 gibi göz bebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Tabii bu sene gökyüzündeki bu bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı. Ülkemizin tüm dünyada medarıiftiharı olan AKINCI bu sene gökyüzü şölenimizin yeni yıldızı olarak boy gösterdi. Ayrıca bir diğer atılımımız olan Türkiye'nin otomobili TOGG yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış oldu."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Nasıl yapılan şovları beğendiniz mi?", "Türkiye'nin ürettiği helikopterlerle, uçaklarla, insansız hava araçlarıyla, otomobille gurur duydunuz mu?" sözlerine katılımcılar "Evet" yanıtını verdi.

"ATAK HELİKOPTERLERİNİ YAPTIK, TERÖRÜN BELİNİ KIRDIK"

Artık zamanın yakın olduğunu, TOGG'un halkın istifadesine sunulacağını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atak helikopterlerini yaptık ve onunla beraber terörün ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. Bugün Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses hepinizin içini ısıtıyor, göğsünü kabartıyor. Hatırlayın 5 yıl önceki hain darbe girişiminde havalanan uçaklar ülkemizi yıkmak, birliğimizi bozmak, sözüm ona bizi korkutmak için bu alanın üstünde uçuyorlardı. Hamdolsun bugün aynı alanda kendi ürettiğimiz insanlı ve insansız hava araçlarımız Türkiye'nin gücünü göstermek için uçuyor. Bazılarımız maalesef bu uçakların çıkardığı sesleri acıyla, teessürle hatırlıyor olabilir. Ancak, bizim evlatlarımız bu sesleri festivalle, coşkuyla, büyük bir gururla hatırlayacaklardır. İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracak Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz. Hamdolsun gerek gençlerimizin ilgisi ve milletimizin teveccühü gerekse rakamlar bu hedefe kesinlikle rahatlıkla ulaşabileceğimizi gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de TEKNOFEST yolculuğu başladığında 14 teknoloji yarışması ve 20 bin başvuru olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"2021 TEKNOFEST'e geldiğimizde ise teknoloji yarışmalarının sayısı 35'e çıkarken, bu yarışmalara başvuran sayısı on kat artarak 200 bini buldu. Yine 2018'de yarışmacılarımıza 2 milyon liralık ödül, 2 milyon liralık da maddi destek sağlanırken bu yıl bu rakamı 12 milyon lira seviyesine çıkardık. Ayrıca özel sektörümüz de sağ olsunlar Ar-Ge ve inovasyon deyince katkılarını hiçbir zaman esirgemiyor. TEKNOFEST'in ilk sene 28 olan paydaş sayısı, bu yıl 74'e çıkmak suretiyle festivalin nüfuz ettiği alanı daha da genişletti. Tabii paydaşların ve desteklerin sayısı arttıkça gençlerimize daha çeşitli alanlarda daha fazla yarışma sunabilme imkanı buluyoruz. Gençlerimizin sadece savunma sanayi alanındaki işlere değil, dünyanın en ileri en yeni teknolojilerine de hazırlıyoruz."

"TEKNOFEST ŞİMDİDEN DÜNYADA KENDİNDEN SÖZ ETTİRMEYİ BAŞARDI"

Uçan araba tasarımından iletişim teknolojilerine, sağlıkta yapay zekadan sanayide dijital teknolojilere, biyoteknoloji ve inovasyondan tarım, turizm, çevre ve enerjiye kadar birçok sivil alanda yarışmalar düzenlendiğini vurgulayan Erdoğan, TEKNOFEST'in çok genç bir organizasyon olmasına rağmen şimdiden bölgede ve dünyada kendinden söz ettirmeyi başardığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 88 ülkeden yüzlerce öğrencinin, girişimcinin bu organizasyona katılımının aslında sahip olunan küresel potansiyelin de ispatı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçlarımızın dünya basınında manşetleri süslediği gibi TEKNOFEST'te dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz. TEKONFEST'i öyle önemli, öyle etkili, öyle küresel bir marka haline getirelim ki dünyanın gençleri bu prestijli festivale katılmak için can atsın. Sizlerin gayretleri, sizlerin destekleriyle inşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum."

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımaya çalışsın. Varsın bu ülkenin gençlerine vizyon ve ufuk çizmek yerine kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizi harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde ufka sahip olduğunu biliyoruz. Uzay yolcularını, bilim insanlarını, pilotları, mühendisleri, fizikçileri görüyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak hem siz gençlerimizle hem de sizleri en güzel şekilde yetiştiren anne babalarımızla gurur duyuyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için sonsuz hamdolsun diyorum.

TEKNOFEST yorulmak nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivalidir. Tüm katılımcıların özellikle kendisine hitap eden eşsiz bir teknoloji festivali var.

Gözbebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Gökyüzündeki bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı. Ülkemizin tüm dünyada iftiharı olarak Akıncı boy gösterdi. Ayrıca bir diğer atılımımız olan TOGG yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış oldu. Nasıl yapılan şovları beğendiniz mi? Türkiye'nin ürettiği helikopter, uçak, otomobille gurur duydunuz mu? Elhamdülillah, artık zaman yakın. TOGG halkımızın istifadesine sunulacak. Atak helikopterlerimizi yaptık. Onunla beraber terörü ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses hepimizin içini ısıtıyor, göğsünü kabartıyoruz. Darbe girişiminde havalanan uçak, birliğimizi yıkmak için bu alanın üzerinde uçuyorlardı. Bu alanda kendi ürettiğimiz insanlı ve insansız araçlarımız Türkiye'nin gücünü göstermek için uçuyor. Bizim evlatlarımız bu sesleri büyük bir gururla hatırlayacaktır.

İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracak, Türk gençlerini yeni dünyanın en yetkin insanları haline getireceğiz. 2021 TEKNOFEST'e geldiğimizde teknoloji yarışmalarının sayısı 35'e çıkarken yarışmalara başvuran sayısı 200 bini buldu. 2018'de yarışmacılarımıza 2 milyon liralık ödül ve 2 milyon liralık maddi destek sağlanırken bugün bu rakamı 12 milyon lira seviyesine çıkardık. Paydaşların sayısı arttıkça gençlerimizi daha çeşitli alanda daha fazla yarışma sunabilme imkanı buluyoruz. Uçan araba tasarımından iletişim teknolojilerine sağlıkta yapay zekadan sanayide dijital teknolojilere biyoteknoloji ve inovasyondan tarım, turizm, çevre ve enerjiye kadar birçok sivil alanda yarışmalar düzenliyoruz. 88 ülkeden yüzlerce öğrencinin girişimci ve öğrencinin bu organizasyona katılımı aslında sahip olduğumuz küresel potansiyeldir. TEKNOFEST'te dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası hale getirecek Azerbaycan'dan başlamak üzere dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz. İstiyoruz ki dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın yeni bir fikri olan, teknoloji geliştiren, yeni bir girişim kuran genç o fikri tanıtmak istediğinde aklına ilk TEKNOFEST gelsin.

TEKNOFEST'e öyle küresel marka haline getirelim ki, dünyanın gençleri bu festivale katılmak için can atsın. Sizlerin gayretleriyle bunu da başaracağımıza inanıyorum.

Son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı bulunuyor. 19 yılda yaptığımız yatırım ve atılımla TEKNOFEST'in gençlerimizin yaktığı ateşin altyapısını hazırlıyoruz.

Eskiden okulda öğrenilen matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersler gerçek hayatta "Ne işimize yaracak" denilirdi. Gençler bu soruların cevabını TEKNOFEST'te bulabiliyor.

Gençler okulda öğrendikleriyle roket tasarlayıp, İHA'ları uçuruyorlar. Başarılarınızı ödüllendirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

Aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka şahini dünyası başkadır. Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, diplomasiyi başkasının gözünden gören ve okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ne ülkeye ne millete hizmet ederler. Bunlar batı ülkelerindeki her şeyi çok kaliteli, bizde ise her şeyi çok kötü çok pespaye görürler. Bunlar batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı kaba ve küstahtırlar. Kendi mahallesinin dışına çıkmayan lümpen kifayetsiz grubu bizler gibi sizler de gayet iyi tanıyorsunuz. Bugüne kadar ülkemizi hangi alanda ileriye taşıdıysak bunlara rağmen başardığımızı biliyorsunuz.

Size yapamazsınız, başaramazsınız diye ahkam kesenlerin sözlerine asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara, yeteneğinizi küçümseyenlere asla prim vermeyin.

Yerli ve milli sanayi için canını ortaya koyan Nuri Killigiller'in mirasçılarısınız. Kader gayrete aşıktır. Bilim, ilim, hikmet ve idrak için önce inanç sonra da gayret gerekir. Hayallerimizi ve hedeflerimizi ancak bu şekilde gerçeğe dönüştürebiliriz."