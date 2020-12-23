Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli asgari ücret açıklaması

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan asgari ücrete ilişkin olarak "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz" dedi.

Asgari ücrete ilişkin ilk 3 toplantı gerçekleşti ve son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

TÜİK HESAPLAMASI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.



Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.



Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.



Bu arada komisyonun dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacağı öğrenildi.