Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... Tahıl Koridoru Sözleşmesi uzadı

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bir asır önce burada yedi düvele karşı bedenlerimizi set yapmıştık.

Afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

bir yandan enkazları kaldırıyor, bir yandan geçici barınma merkezlerinin hazırlıklarını sürdürüyor, bir yandan da kalıcı konutların inşasına başladık, başlıyoruz. İnşallah bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmış, depremzede vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmuş olacağız.

Tüm bunlarla beraber ülkemizi her türlü afete, tehdide karşı daha güçlü şekilde hazırlayacak çalışmaları da yürütüyoruz. Türkiye'yi milletimizin her bir ferdini güvenli, huzurlu, müreffeh bir geleceğe kavuşturma yolundaki mücadelesinden alıkoyacak engelleri, bahaneleri birer birer ortadan kaldırıyoruz.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var Haberi görüntüle

"İSTİKRAR VE GÜVEN İKLİMİNE SAHİP ÇIKILMALI"

Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey istikrar ve güven iklimine sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Bunu başarırsak Allah'ın izniyle hedeflerimize ulaşmamızı kimse engelleyemez.

Çanakkale Zaferi milletimize önce milli mücadelemizi verme ve başarıya ulaştırma, ardından bu topraklardaki son devletimiz Cumhuriyetimizi kurma şevkini aşılamıştır. Ülke ve millet olarak bize son dönemde karşılaştığımız sınamaların üstesinden gelme cesaretini ve azmini veren saiklerin başında da Çanakkale Zaferi geliyor.

"HER SIKINTIDA ÇANAKKALE RUHUNU HATIRLIYORUZ"

Terörden sokak olaylarına, vesayet girişiminden darbe teşebbüslerine, milletimizin iradesini gasbetmeye yönelik saldırılar karşısında verdiğimiz tüm mücadelelerde Çanakkale kahramanlarını örnek aldık. Bugün de ekonomiden doğal afetlere, tüm bunlara, yaşadığımız her sıkıntıda Çanakkale ruhunu hatırlıyor, oradan aldığımız feyzle mücadelemizi yürütüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu, üzerine inşa ettiğimiz temelin en sağlam taşlarından biri de Çanakkale'de yedi düvele karşı kazandığımız zaferdir.

Haberin Devamı

Şu anda bizler görüyorsunuz bir açık hava müzesindeyiz. Burası Seddülbahir. Ben gerek bakanımıza gerek saygıdeğer hocamıza ve ekibine özellikle çok çok teşekkür ediyorum. 10 yaşından 100 yaşına kah ordu olduk, kah tek başına canlar verdik, her taşına dünya şahit. Yılmadık, yılmayacağız. Bugün 108 yıl sonra bir kez daha şehitlerimizin aziz hatıralarını yad etmek, istiklalimize ve istikbalimize bağlılığımızı haykırmak için buradayız, Çanakkale'deyiz. Tarihe saygı duymak ve hatıraları yaşatmak, bunların sembolleri olan eserlere sahip çıkmayı gerektirir. Biz de Çanakkale Zaferi'ni kazandığımız yerlerdeki şehitliklerimizi ayağa kaldırarak, emanetleri koruyarak, kültürel mirası ihya ederek, ecdada saygımızın gereğini yerine getiriyoruz.

Haberin Devamı

Bölgedeki çalışmaları daha derli toplu yürütmek için 2014 yılında Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nı biz kurduk. Faaliyete geçen Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, çok sayıda restorasyon projesi, çevre düzenlemesi, kurulan müzeler ve verilen pek çok hizmet sayesinde bölgeyi ecdadın hatırasına yakışır bir görünüme kavuşturduk. Seddülbahir Kalesi restorasyonu da bu çalışmalardan biridir. Az önce de ifade edildiği gibi Valide Turhan Sultan tarafından 3,5 asır önce boğazın girişinde inşa ettirilen Seddülbahir Kalesi ve karşısındaki Kumkale, Çanakkale Savaşı'nda da önemli rol oynamıştır. Düşmanın ilk saldırdığı ve en son ayrıldığı yer olan bu kalenin açık hava müzesi olarak ziyarete açılmasını fevkalade isabetli olarak görüyorum.

Haberin Devamı

TAHIL KORİDORUNUN SÜRESİ UZADI

Geçmişini bilmeyenin geleceği kuramayacağı gerçeğinden hareketle evlatlarımızın Çanakkale Zaferi'ni kazandığımız yerleri mutlaka görmeleri, buradaki manevi havayı teneffüs etmeleri gerektiğine inanıyorum.

Karadeniz Koridoruyla ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Tahıl koridorunun anlaşması bugün itibarıyla bitiyordu. Her iki tarafla yapılan görüşmeler sonucunda sürenin uzatılmasını sağladık. Sözleşmenin istikrarı hayati öneme sahip.