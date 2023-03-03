Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ile 25 milyar dolarlık ticaret hedefi

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

6 Şubat sabahı yaşadığımız iki büyük depremle eşi benzeri görülmemiş alanda ve şiddette sarsıldık. 11 ilimizde 500 km çapında alanda etkili olan depremler çok büyük bir yıkıma yol açtı.

Adeta bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdayız. Yer bilimciler içinden geçtiğimiz sürecin normal olmadığı konusunda hemfikirler.

İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız.

Bu süreçte en büyük destekçilerimiz BAE gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir. İlk günden itibaren Türkiye'ye gönderdiğiniz arama kurtarma ekipleriniz Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki faaliyetlerimize omuz vermiştir.

Yardımların nakli için tesis ettiğiniz hava ve deniz koridorlarıyla ayni ve nakdi destekleriniz için de şahsım ve milletim adına sizlere müteşekkiriz. Türk milleti bu zor günde uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır.

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Bu sene diplomatik ilişkilerimizin 50. yılını idrak ediyoruz. Az önce imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması her bakımdan olduğu gibi bu özelliğiyle de tarihi nitelik taşıyor.

Sadece 1 sene içinde imzaya hazır hale getirilen anlaşma sayesinde mal ve ticaretin önündeki engeller kalkacak, yatırım ve girişim faaliyetleri kolaylaşacaktır. Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya uzanan iktisadi bir köprü inşa edeceğiz. Ticaret hacmimizi 5 yıl içinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum.