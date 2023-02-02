Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 30 bin kilometre

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ülkemizi dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik güçlerinden biri haline getirmek için yeni hamleye hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı adı verdiğimiz atılımı 2023 hedeflerimiz gibi siyasi değil milli vizyon olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Afyon-Şuhut yolu açılış törenine video konferansla bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Afyon, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'in, doğudan batıya uzanan tüm güzergahların kavşak noktasıdır. Tarım, turizm, termalin şehri Afyon ile Şuhut'u buluşturan 22 kilometrelik bölünmüş yolun hayırlı olmasını diliyorum.

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Yoğun trafik inşallah daha konforlu, hızlı, güvenli şekilde işleyecek. Seyahat 27 dakika yerine 12 dakika sürecek. Bu projeyle vakitten 58 milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira, tasarruf sağlanacak egzoz salınımı 2200 ton azalacak.

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Biz 20 yılda yaklaşık 23 bin kilometre yeni yol yaparak 29 bin kilometreye ulaştık. 2023'te bölünmüş yol uzunluğu 30 km'yi bulacak. Sadece yüksek standartlı bölünmüş yol yapmakla kalmıyor, diğer yolların kalitesini yükseltiyoruz. Bu ülkenin istisnasız her yerine karayoluyla erişimin sağlanmasını istiyoruz. Yol projelerinin ülkemize çok yönlü faydası var. Vatandaşlar bu yolları kullanarak sevdiklerine daha rahat kavuşuyor. Ağır vasıta araçlarımız hızlı şekilde hem de çok yıpranmadan gidecekleri yerlere varıyor. Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki ulaşımı önce YSS ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'yle hızlandırdık. Şoförlerin kabusu olan dağları tünellerle geçtik. Azgın suları köprülerle aştık. Sadece yolları, tünelleri, viyadükleri kullanarak bir ere gidip dönmek dahi tek başına keyif haline gelmişti. Karayolunun sadece bölünmüş yolundan söz ediyoruz. Bunlara bir de otoyolları ilave etmemiz gerekiyor. 1439 kilometreyi bulan hızlı ve yüksek demiryolu ve hatları var. Bunun pek çok şehrimizde işletilen metro, raylı sistemleri var. Hava limanları var. Yolcu ve kargo terminalleri var. Bunun açtığımız devasa ticaret limanları, konteyner, yat, kruvaziyer limanları var.

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Ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleşen yatırımların tutarı 200 milyar doları buluyor. 81 vilayetimizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla buluşturduk. Fiziki altyapının yanında bu projemizle gönülleri ve kalpleri kavuşturduk. Ülkemizin en doğusundan en batısına en kuzeyinden en güneyine kadar her karışını kucaklayan bu yatırımlarımızla Cumhuriyet tarihinin en adil, eşitlikçi altyapıyı kurduk.

Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe her alanda artık ülkemizin tüm fertleri hayallerini gerçekleştirebilecek hayallere sahiptir. Kimi fabrika kuran, kimi atölye açan, kimi tarım, hayvanlığa girişen girişimcilerimiz ile buralarda çalışanların hayır dualarını işitmek tüm yorgunluğumuzu alıyor.

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Bu altyapı üzerinde ülkemizi dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik güçlerinden biri haline getirmek için yeni hamleye hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı adı verdiğimiz atılımı 2023 hedeflerimiz gibi siyasi değil milli vizyon olarak görüyoruz. Küresel sistemin kökünden sarsıldığı dönemde ülkemiz Cumhuriyetin yeni yüzyılına böyle bir atılımla girmeye yakındır. Hiçbir istisna yapmadan 85 milyonun her birine milli vizyona sahip çıkma çağrısında bulunuyorum.