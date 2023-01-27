Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bizi taklit ediyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 20 yılda Bilecik'e 20 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilecik'te kamu ve özel sektör yatırımlarının açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimlere Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hazırlanıyoruz. Rahmetli Menderes 73 yıl önce emperyalistlerin tek parti faşizmine karşı "Yeter, söz milletindir" demişti. Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. CHP bizi taklit ediyor. Bay Kemal bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu? Bunlar darbeci darbeci. Bunlar vesayetçi" dedi.

Erdoğan "Yapımı süren Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı inşallah 2025 yılında bitiriyoruz" müjdesini de verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Milletimiz tarih boyunca güçlü devletler kurmuş, idaresi altında yaşayan herkesi korumuş, güvende tutmuş, müreffeh kılmıştır. Bu topraklarda Selçuklu'dan Osmanlı'ya oradan Cumhuriyete uzanan her mücadelenin başımızın üzerinde yer vardır. Kendi öz yurdunda garip hale düşürülmeye çalışıldığında bile milletimiz bu vizyonu kaybetmemiş, ecdadın hayallerine sahip çıkmıştır.

Geliştirdiğimiz son teknoloji ürünü İHA'lara Kızılelma adı verirken de bu kavramın işaret ettiği hedefi hayal ediyorduk. Osmanlı Söğüt'te başladığı yolculuğunu önce Bursa, Edirne, İstanbul, Belgrad ve Viyana kapılarına kadar sürdürürken toprak kazanma peşinde değildi, ayak bastığı her yeri eman yurdu haline getirme gayesi taşıyordu.

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Bu coşkunuz, bu heyecanınız inanıyorum ki 14 Mayıs'ta burası bir başka patlayacak. Buna hazır mıyız? Hayallerini kaybeden Kızılelması kalmayan milletler tıpkı geçmiştekiler gibi tarihin tozlu sayfaları arasına karışmaya mahkumdur. Biz millet olarak hayallerimden asla vazgeçmediğimiz için hala dimdik ayaktayız. Bölgemize ve dünyaya sözümüzü söylüyoruz. Emperyalistlerin kirli düzeni aksine bizim hayallerimiz hep barış ve hakkaniyete dönüktür.

"OSMANLI'YI KİM KÖTÜLÜYORSA MANKURTTUR YA DA KUYRUK ACISI VARDIR"

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Ülkemizi çağın şartlarına göre en iyi eser, hizmet, siyasi etkinlik, ekonomik altyapı, askeri güce kavuşturma mücadelesi veriyoruz. Bazı tarihçilere göre bugün 724'üncü kuruluş yıldönümü olan Osmanlı Devleti'ni kötülüyorsa bilin ki ya mankurttur ya kuyruk acısı vardır.

Biz hiçbir zaman sizlerin ve milletimizin hiçbir ferdinin vaktini hamasetle heba etmedik. Allah'ın yardımı ve milletin desteğine güvenerek çıktığımız yolculukta medeniyet ve tarih mirasımızı bize ışık tutan rehber olarak gördük. Ne söylediysek onu yapmanın gayreti içinde olduk. Ne söz verdiysek yerine getirmek için gece gündüz çabaladık. Kazanımlarımız öylesine büyük ki, bunların telafisi sadece vakit meselesidir. Yaşı müsait olanlar 20 yıl öncesinin eski Türkiye'sini hatırlar mı? Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık derken ne mübalağa yapıyoruz ne de kimseyi kandırmaya çalışıyoruz. Sadece tüm kalbimizle inandığımız somut verileri ortada olan bir hakikati dile getiriyoruz. Ülkemizin tarihi olarak eski, coğrafi olarak küçük şehirlerinden olan Bilecik bunların en yakın şahididir. Bilecik'te son 20 yılda toplam 20 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Yapımı süren Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı inşallah 2025 yılında bitiriyoruz.

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"BAY KEMAL SSK GENEL MÜDÜRÜYKEN HASTANELERE GİRİLMEZDİ"

Yarın birileri buralara gelecek, onlara sormak lazım siz ne yaptınız? Bilecik'te doğal gaz götürmediğimiz ilçemiz kalmadı. Bilecik'e hizmetlerimiz saymakla bitmiyor. Güncel yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı geçen 52 kamu yatırımı ile 653 milyon lirayı bulan 10 özel sektör yatırımının resmi açılışını yapıyoruz. Biz sizlere efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu Bay Kemal SSK genel müdürüyken bu hastanelere girilmezdi.

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"ALTIN TALEBİNİN YARISINI KENDİ ÜRETİMİMİZLE KARŞILAYACAK SEVİYEYE GELİYORUZ"

İlk altın dökümünü gerçekleştirdiğimiz Gübretaş şirketine ait altın madeni ocağı burada. İlk etapta 70 milyon dolarlık yatırımla işletmeye açtığımız bu tesisin toplam yatırım tutarı 500 milyon doları bulacak. Ülkemizin altın talebinin yarısını kendi üretimimizle karşılayacak seviyeye geliyoruz. Altın üretimimizi daha ileri seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Doğal gaz ve petrolde nasıl tarihi adımlar attıysak altın üretiminde kısa sürede önemli ilerlemeler sağlayacağız.

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"BUNLAR DARBECİ, VESAYETÇİ"

Seçimlere Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hazırlanıyoruz. Rahmetli Menderes 73 yıl önce emperyalistlerin tek parti faşizmine karşı "Yeter, söz milletindir" demişti. Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. CHP bizi taklit ediyor. Bay Kemal bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu? Bunlar darbeci darbeci. Bunlar vesayetçi. CHP çöp, çukur, çamur. Bizde pırıl pırıl hastaneler. Halep oradaysa arşın 14 Mayıs'ta. Bilecik'in sandıkları patlatacağına inanıyorum.