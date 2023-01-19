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Son dakika... Amasya Badal Tüneli açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Badal Tüneli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 14:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte kendi krizlerine boğulan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çeviren bir ülke olarak gıpta ile takip ediliyoruz. Pek çok büyük projemizin, emeğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Badal Tünelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 3,6 km'yi bulan bağlantı yolları ve 4 adet köprü de yer alıyor. Kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük anlam ifade etmektedir. Bu projeyi 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik. 

Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların meyvelerini toplamaya başladık.

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Ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapı ihtiyacının önemli bir oranını tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gençlerimizin ülkemizi ve dünyayı kucaklayan geniş muhayyellerine tanık oldukça, hayata geçirdiğimiz projelerle ne kadar önemli bir iş yaptığımızı tekrar görüyoruz. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Küresel dünya, salgın, ekonomi, krizle ve savaşla sarsılırken ülkemizi sahip olduğu güçlü altyapı ile büyük bir atılım için çok mücadele verdik. Kurulan tuzakları birer birer bozarak bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldik. Geçmişte kendi krizlerine boğulan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çeviren bir ülke olarak gıpta ile takip ediliyoruz. Pek çok büyük projemizin, emeğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz.

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Son dakika... Amasya Badal Tüneli açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023ü tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği seviye bizleri sevindirdiği kadar üzerimize yeni sorumluluklar yüklüyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar siyasetini güçlendirmeliyiz. Önce dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeli ardından sıralamamızı yükseltmeliyiz. Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez. Evlatlarımızı bu anlayışla geleceğe hazırlamak zorundayız. Açılışını yaptığımız tünel gibi projelerin bu tarihi yürüyüşün son eksiklerini tamamlamak olarak görüyoruz. Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

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Son dakika... Amasya Badal Tüneli açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023ü tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Badal Tüneli

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