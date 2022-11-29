Son dakika... Erdoğan: Çıraklık ve kalfalık dönemini bitirdik ustalık aşamasındayız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜROFED'in 7. Olağan Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm geliri bakımından Türkiye'nin zirve noktasına çıktığını söyledi ve turizmin bu yıl çok iyi yerlere geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Turizmde çıraklık ve kalfalık dönemini bitirdik, ustalık aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemiz tarihiyle, tabiatıyla en önemlisi de insanıyla dünyanın tüm güzelliklerini kendinde toplamış hazineye sahiptir. Sahillerimiz bir başka güzeldir, Egemizin koyları güzeldir, Marmara'nın kadim cazibesi bir başka güzeldir, Karadeniz'in yeşili bir başka güzeldir. Dünyada turizm sektörünün büyük atılım gösterdiği dönemlerde biz çeşitli sebeplerle süreci geriden takip ettik. Her alanda olduğu gibi ilk büyük hareketliliği Özal döneminde başlattık. Salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını birlikte yaşıyoruz. Gecelik konaklamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır. Turizm gelirinde 8'inci sıraya yükselmiş olmamız bu yıl çok iyi yerlere geleceğimizin sinyalidir.

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"FAAL TESİS SAYIMIZ 20 BİN, YATAK SAYIMIZ 1,7 MİLYON"

Basit konaklama işletme belgeli olanlarla beraber toplam faal tesis sayımız 20 bin, yatak sayımız 1 milyon 730 binin üzerine çıkıyor. 193 milyon gecelemeyi geride bırakan sektörümüzü tebrik ediyorum. 3000'i bulan üye ve 800 bine yaklaşan yatak kapasitesiyle TÜROFED de bu başarıda pay sahibidir.

Turizmdeki rakiplerimizin küresel krizlerin etkisiyle irtifa kaybettiği şu dönemde çok daha fazla çalışarak dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır. Sadece turizm sektöründe 609 yeni tesis ve 143 bini aşkın yeni yatak kapasitesine sahip yatırımları sürmesi bu gerçeğin ifadesidir.

"ÇIRAKLIK VE KALFALIK DÖNEMİ BİTTİ, USTALIK AŞAMASINDAYIZ"

Terörden arındırdığımız Güneydoğu Anadolu Bölgemizin güzellikleri bunlardan biridir. Altyapısındaki gücümüzü ispatladığımız sağlık turizmi bunlardan biridir. Seyahat rotalarımız bunlardan biridir. İstanbul'dan Diyarbakır'a Bursa'dan Van'a pek çok şehrimiz başlı başına birer turizm değeridir. Turizm sektörümüzdeki gücünün farkına giderek daha çok varıyoruz. Yurt dışında gittiğimiz yerlerde gerçekten insanı etkileyen görüntülerle karşılaşıyoruz. Tabiat, tarih, kültür, gastronomi zenginliği var. Ülkemizin farkı tüm bu güzelliklerin hepsini birden misafirlerin hizmetine sunabilmesidir. Dışarıdan gelen herkes bu zenginliği hemen fark ediyor. Bu büyük hazineyi en iyi değerlendirmesi gereken de turizm sektörüdür. Turizmde çıraklık ve kalfalık dönemini bitirdik, ustalık aşamasındayız.

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TÜROFED üyeleri başta olmak üzere turizmcilerin her birinin atacağı adımda hükümetin desteğini yanlarında bulacaklarından emin olsunlar.

"TÜRKİYE YÜZYILI DÖNEMİ AÇILIYOR"

Biz Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin kimliğine bakmayız. Baktığımız tek yer ülkemize kazandırılan eserler ve milletimize yapılan hizmetlerdir. Yatırımcı düşmanlığıyla siyaset yapmadık yapmayız. Ülkemizi bu seviyeye getirmek için son 20 yılda verdiğimiz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin sizler de şahidisiniz. Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni bir dönem açılıyor.

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Küresel dengeleri kuyumcu terazisi titizliğiyle ölçüp politikalarımızı buna göre belirliyoruz. Amacımız ülkemizi yeni baştan şekillenen küresel siyasi ve ekonomi merkezine yerleştirerek önümüze çıkan fırsatların elimizden kayıp gitmesine mani olmaktır. Türkiye yeni atılımın eşiğine gelse eskiden oynanan kirli oyun sahneye sürülüyor. Ülkemizi yeniden siyasi istikrarsızlık, ekonomik geri kalmışlık, sosyal çatışmaya sürüklemek isteyenler bugün de boş durmuyor. Terör örgütlerinin eylem arayışları, sosyal medya mecralarındaki kara propagandalar aynı senaryonun ürünüdür. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Ülkemiz artık 2 teröristle 3-5 milyar dolarlık spekülasyonla, medya manipülasyonlarıyla istikameti değiştirilecek bir yer olmaktan çoktan çıkmıştır. 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma yolunda kat ettiği mesafeyi görmek istemeyenler istedikleri kadar uğraşsınlar. Milletimiz bu gerçeği 15 Temmuz'daki şanlı direnişten sınır ötesi operasyonlarla defalarda ortaya koymuştur.

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İnşallah önümüzdeki dönem bu güçlü altyapım üzerinde çok daha büyük başarılara beraberce yürüyeceğiz. 12 yıl önce milletimizin huzuruna 2023 hedefleriyle çıktığımız dudak bükenler bugün yaptıklarımıza şapka çıkarmak mecburiyetinde kalmaktadır. Yeter ki biz bu inancı bu azmi bu birliği bu beraberliği bu kardeşliği kaybetmeyelim. İnanın gerisi kendiliğinden gelecektir.