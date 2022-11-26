Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlar güvenli hale gelecek

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Konya'da yapılan birçok eserin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Konya'da Eğiste Hadimi Viyadüğü, Konya Afşar Hadimi Barajı ve birçok eser bugün itibarıyla faaliyete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Konya ülkemizin ulaşım ağlarının önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bugün 64 km'yi bulan yolu 1371 metrelik Eğiste Hadimi Viyadüğü tüneli, Çumra bağlantısıyla iftihar verici bir eser olan projenin açılışını yapıyoruz" dedi.

Köpeklere eziyet edenlere yönelik de açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin en modern tesisi olan burası çok hassas belediyemizin hayvan barınağında orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari tahkikat başlatılan sorumlular tutuklanmış bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlardan istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız" sözlerini söyledi.

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Gözden Kaçmasın Eğiste Hadimi Viyadüğü açıldı Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için diyen şairin ifade ettiği gibi millet ve devletin bekası için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabbim askerimiz, polisimiz ve jandarmamıza güç ve kuvvet versin.

Ne diyor aşık; Tatlı dile güler yüze, doyulur mu, aşkınan bakınan göze doyulur mu? Garibim geldik gitmeye muhabbetimiz bitmeye yar ile sohbet etmeye doyulur mu? Evet biz de milletimizle sohbet etmeye doyamıyoruz. Bir de bu muhabbet dar'ül mülk Konya'daysa hiç doyum olmuyor.

Selçuklu'nun başkenti, Mevlana'nın gönül pınarı, sanayi, tarım, ticaret ve ilim irfanın şehri Konya'yı sevmeyenin kalbi kurur.

"SİZLERLE BERABER YOL YÜRÜMEKTEN ŞEREF DUYUYORUZ"

Konyalı olmak demek illa elinde etli ekmek, ağzında mevlana şekeriyle gezmek demek değildir. İnsan yaşadığı yere benzer diyen şairimizin işaret ettiği gibi bu şehrin insanları tarih ve medeniyetlerinin mirasıyla kendilerini her yerde belli eder. Konyalılara husumet besleyenler ya kendi köklerinden kopmuş mankurtlardır ya da başka kökleri sulayan riyakarlardır. Biz gençlik yıllarımızdan beri bu şehirle beraber yol yürümekten şeref duyuyoruz.

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"SİZİ TUTANA AŞK OLSUN"

Konya'dan öyle bir ses verin ki sadece Türkiye'den değil tüm bölgemizden, tüm dünyadan duyulsun. Konya Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? 1000 yıllık vatanımız Anadolu'nun ve buradaki ilk devletimiz Anadolu Selçuklu'nun mirasını 2071 vizyonuyla tekrar zirveye çıkarmaya hazır mıyız? Türkiye düşmanlarının içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Sizi tutana aşk olsun.

Selçuklu'nun asil evlatlarına, bozkırdan yükselen bu abide şehrin insanlarına bu yakışır. Rabbim hepinizden razı olsun.

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Konya sadece geçmişiyle övünen değil aynı zamanda bitip tükenmez enerjiyle, kararlılıkla, çalışkanlıkla geleceğini de inşa eden bir şehirdir. Burada inşanın yeni tezahürlerini, eserlerini resmen hizmete açmak üzere sizlerle birlikteyiz. Laf değil iş üretiyoruz iş.

"ASELSAN'IN SİLAH FABRİKASINI AÇIYORUZ"

Sanayinin şehri Konya'ya Aselsan öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz dünya çapında üretim yapacak silah sistemleri fabrikasının açılışını buradan yapıyoruz. Uzaktan kumandalı silah olmak üzere her türlü çap ve kalibredeki silah üretimiyle ülkemize çok üstün özellikler kazandıran bir tesistir. Rabbim sizleri nazardan saklasın, korusun, kem gözlerden korusun.

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"EĞİSTE HADİMİ VİYADÜĞÜ'NÜ AÇIYORUZ"

Konya ülkemizin ulaşım ağlarının önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bugün 64 km'yi bulan yolu 1371 metrelik Eğiste Hadimi Viyadüğü tüneli, Çumra bağlantısıyla iftihar verici bir eser olan projenin açılışını yapıyoruz.

Eğiste Hadimi viyadüğü yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayakları ile kendi alanında ülkemizin en büyük köprüsüdür. Böylece İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha ülkemize kazandırıyor. UAB tamamladığı yüksek hızlı tren garı ve çeşitli yol, kavşak projelerini de hizmete açıyoruz.

"1 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLA KONYA AFŞAR HADİMİ BARAJINI AÇIYORUZ"

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Konya Afşar Hadimi barajı 127 metre yüksekliği ve 1 milyar liralık yatırımıyla ülkemiz tarımına büyük hizmet yapacak bir eserdir. Barajımız açılışla su toplamaya başlayacaktır. Su medeniyettir.

20 farklı noktada kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışmalarıyla şehrin mazisiyle bugünü ve geleceği arasındaki köprüler tahkim edilmiştir. Açılışını yapacağımız türbe önü çarşıları şehrin tarihi dokusuna uymayan yapıların yıkılıp projeye uygun şekilde yeniden inşasıyla 564 milyon liralık yatırımı buraya yaptık.

"MUSLUK AÇMIYORUZ DİKKAT EDİN"

Laf değil, icraat. Musluk açmıyoruz dikkat edin. Hani birileri musluk açıyor ya musluk değil. Çeşitli ilçelerimizde yapımı tamamlanan altyapı projelerinin açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz.,

"2 VİCDANSIZIN SEBEP OLDUĞU GÖRÜNTÜLERİ NE YAZIK Kİ ÜZÜNTÜYLE TAKİP ETTİK"

Ülkemizin en modern tesisi olan burası çok hassas belediyemizin hayvan barınağında orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari tahkikat başlatılan sorumlular tutuklanmış bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlardan istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Bir gün açık ve net, ilk köpek cesedi peygamberimiz yanında sahabeyle yanından geçiyorlar. Sahabe kokudan burnunu tıkamaya yönelmiş. Fakat Peygamber Efendimizin ifadeleri bize ibreti alemdir; Ahh dişleri ne kadar güzel. Nereden nereye. İşte biz hayvana bu şekilde yaklaşan bakan bir dinin inancın, bir peygamberin ümmetiyiz. Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş olan yönetim olarak aksi davranışlara rıza gösteremeyiz. Bu konunun yakın takipçisi olacağımızdan kimse şüphe etmesin.

Bugün Konyamızda 18,4 milyar liralık eser ve hizmetin açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Gönül sultanlarımızın gösterdiği istikamette durmadan dinlenmeden çalışıyoruz, çalışacağız. Bugüne kadar Konyamıza kazandırdığımız kamu yatırımı 80 milyar lira.

"ETRAFIMIZ ÜLKEMİZİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYEN SIRTLANLARLA DOLU"

Sizler de görüyorsunuz, etrafımız milletimizin zayıf düşmesini, ülkemizin tökezlemesini bekleyen sırtlanlarla dolu. 4 temel düsturu tekrarlıyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kimse buradan taviz vermeyecek. Herhangi birine ya da tamamına kim gözünü dikerse dünyayı onların başına yıkmak boynumuzun borcudur. Türkiye Yüzyılı'nı bu anlayış üzerine inşa edeceğiz.

Konya'dan 2023'te çok daha büyük rekor destek bekliyorum. O kutlu günü beraber kutlamaya var mıyız? Durmadan dinlenmeden.

EĞİSTE HADİMİ VİYADÜĞÜ ÖZELLİKLERİ

Toroslar üzerinde "dengeli konsol" yapım metoduna göre yükseklikleri 42-166 metre olan, 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğünce projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü açıldı.

Türkiye'nin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak viyadük, 12,5 metre platform genişliğe sahip 2 farklı köprü şeklinde projelendirildi.

Eğiste Hadimi Viyadüğü, gidiş-geliş güzergahında 4 şeritte trafiğe hizmet verecek. Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğü, mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlayacak.