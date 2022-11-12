Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki sene gazı kullanacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gazın önümüzdeki yıl sisteme bağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'nun "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğal Gaz Verme Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Günlük doğal gaz giriş kapasitemiz 360 milyon metreküpe ulaştı. Doğal gaz depolarımız sayesinde kışın yaşanan ani talep artışlarını sistemi zorlamadan karşılayabilecek hale geldik. Saros'daki LNG tesis inşası devam ediyor. Silivri'deki depoyu genişletiyoruz. Türkiye gazın gazla rekabet ettiği, bölgesinde referans fiyat oluşumunun sağlandığı ülke haline dönüşüyor. Ülkemizde birden fazla oyuncunun, ürünün, kontratın bir araya gelerek referans fiyatları oluşturduğu doğal gaz piyasası kurmaya hazırlanıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İlçelerimizdeki vatandaşlarımıza doğal gazın hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz yıl aşırı yağışlardan dolayı Batı Karadeniz'de ciddi sel felaketleri yaşadık. Milletimizin yaralarını sarmak için devlet olarak bizzat bakanlarımızın koordinasyonunda sahaya indik. Hamdolsun, kısa sürede ilçelerimizin alt yapılarını onardık, insanlarımızın yararlarını sardık.

Bakanlığımız ilgili kurumlarımız ve dağıtım şirketlerimiz 14 ay gibi kısa sürede 4 ilçemizi de doğal gaza kavuşturdu. Bir hayal gerçek oldu, Abana, Bozkurt, Cide doğal gaza kavuştu. Sizin gözlerinizdeki mutluluk bizim de mutluluğumuzdur.

"1 MİLYAR LİRALIK TOPLAM YATIRIM TUTARI"

85 milyon liralık yatırımla 75.5 kilometre boru hattı döşedik. Vatandaşlar doğal gaz aboneliğine büyük teveccüh gösterdi. Kış aylarının çetin geçtiği bu bölgemizde sobayla ısınma ve diğer ihtiyaçları gidermenin getirdiği zahmetler doğal gazın temizliğine bıraktı. Doğal gaz yatırımları sadece 4 ilçe ile sınırlı kalmayacak. Küre, Çatalzeytin, Araç'a doğal gaz hatlarını ulaştıracağız. 750 milyon lira maliyetle 300 kilometrelik hat oluşturup dağıtım için 245 milyon liralık yatırım yapacağız. 4 yılda 660 kilometrelik boru hattı döşeyeceğiz. 1 milyar lirayı bulan toplam yatırım tutarıyla Kastamonu'nun doğal gaza kavuşmayan ilçesi kalmayacak.

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Hükümete geldiğimizde 5 şehir ve 57 yerleşim yerinde doğal gaz vardı. Şimdi 81 il merkezi 669 yerleşim yerinde vatandaşlar doğal gazdan faydalanıyor. 58 milyon kişi doğal gazdan yararlanıyor. 10 milyon vatandaşımız da dilediği zaman abonelik yaptırarak konfordan yararlanabilir. Dünyanın etrafında 5 tur atabilecek doğal gaz şebeke alt yapısıyla uzak yakın demeden Türkiye'nin her yerine ulaştık. Doğal gaz konforunu vatandaşlarımızın tamamına ulaştırana kadar sürdüreceğiz.

"KARADENİZ GAZINI ÖNÜMÜZDEKİ SENE KULLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda önemli keşif yaptık. Karadeniz doğal gazını sisteme bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. İlk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. Denizdeki gazı iletecek 10 kuyu başı vanasından 5'i yerleştirildi. Gemiler iş yüküne göre sahada çalışıyor. 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Filyos doğal gaz işleme tesisindeki çalışmalar yüzde 80 oranında, deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru serim işi yüzde 97 oranında tamamlandı. Deniz tabanının 2200 metre altında enerji üssü kuruyoruz. Önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız. Sakarya Gaz Sahası en hızlı devreye alınan proje olacaktır.

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"DOĞAL GAZ PİYASASI KURMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Günlük Doğal Gaz giriş kapasitemiz 360 milyon metreküpe ulaştı. Doğal gaz depolarımız sayesinde kışın yaşanan ani talep artışlarını sistemi zorlamadan karşılayabilecek hale geldik. Saros'daki LNG tesis inşası devam ediyor. Silivri'deki depoyu genişletiyoruz. Türkiye gazın gazla rekabet ettiği, bölgesinde referans fiyat oluşumunun sağlandığı ülke haline dönüşüyor. Ülkemizde birden fazla oyuncunun, ürünün, kontratın bir araya gelerek referans fiyatları oluşturduğu doğal gaz piyasası kurmaya hazırlanıyoruz. Elbette vatandaşlarımızı küresel dalgalanmalara karşı korumayı ihmal etmiyoruz. Doğal gazın yüzde 75, elektriğe yüzde 50 sübvansiyon uyguluyoruz. 100 liralık doğal gaz faturasının 75 lirasını biz karşılıyoruz. 2021 yılında 80 milyar doğal gaz 20 milyar lira elektrik desteği olmak üzere toplamda 100 milyar lira destek sağladık. Bu yıl destek tutarı geçen yılın 2 katından fazla olacaktır.

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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında diğer pek çok alanla birlikte enerjide de yeni müjdeler için gece gündüz çalışıyoruz.