Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm alım fiyatını açıkladı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 numara Sultani üzümünün alım fiyatını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da 207 tesisin açılışının programında Sultani üzümünün fiyatının 27 lira olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Gaziantep'teki elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Aldığım resmi rakamı söylüyorum, şu anda karşımda 50 bini aşkın Manisalı var. Tarihin, medeniyetin, üretimin şehri, efelerin, zeybeklerin, yiğitlerin diyarı Manisa'yı özlemişiz. Fatih, Manisa'da aldığı eğitimle İstanbul'u fethetmişti.

Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmaya kararlıyız. Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan vizyon inşası peşinde koşan, programlarını, projelerini çalışan kimse göremezsiniz. Biz bu millete aşığız. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu millete ve ülkeye hizmet etmeyi en büyük beşeri rütbe olarak görüyoruz. Bunun için çalışıp mücadele ediyoruz. Emeklerimizin karşılığını hep birlikte alacağımız günlere giriyoruz. Saldırılara, tuzaklara karşı mücadelemizi bugünler için verdik.

Haberin Devamı

"ÜNİVERSİTENİN OLMADIĞI İL YOK"

Eğitimden sağlığa, adaletten enerjiye, ülkemizin alt yapısını bugünler için kurduk. Ekonomik, sosyal, diplomatik gücünü bugünler için inşa ettik. Eğitimde bugün 81 vilayetimizin tamamında üniversite varsa boşuna değil. Göreve geldik 76 üniversite vardı, şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitenin olmadığı il yok.

Sağlıkta 19 tane şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il, ilçe yok. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu kadro milletine aşık. Biz aşk ile koşan yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı dönemde ülkemiz hedefine kararlılıkla yürüyorsa bu sayededir. Aşkımızdan dertliyiz biz, bu milletin dertlisiyiz.

"BİZ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİYİZ"

Biz Türkiye'nin geçmişi değil geleceğiyiz. Biz milletimizin hizmetkarı değil, umuduyuz. Biz ülkemiz ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken program, projeleri hazırlayan sadece biz varız.

Haberin Devamı

"KILIÇDAROĞLU KUZU KUZU OTURUYORDU"

Karşımızdakiler milletimize geleceği değil sadece eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine, koalisyonların, krizlerin güzellemesini yapıyorlar. Buradan sizlere elinizi vicdanınıza koyarak hafızanızı yoklayarak karşılaştırmalar yapmanızı istiyorum. İstenen eğitim alınabilen bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye üst üste yığılı şekilde eğitim alınan bir Türkiye'ydi. Biz şehir, devlet, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa ettik. Onları iyi dediği Türkiye iyi girenin hasta çıktığı, bir kutu ilaç bulunmayan bir Türkiye'ydi. Savaş Ay'ın programında Kılıçdaroğlu kuzu kuzu oturuyordu. Ay'ın sorduğu soruların cevabını alamıyordu. Suçu Kılıçdaroğlu o zamanın başbakanına attı. Bak biz devlet yönetiyoruz. 19 şehir hastanesi, yüzlerce hastanemiz var.

Haberin Devamı

Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taşıdık. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların iyi dediği Türkiye bir köyden ötekine sağ sağlim gitmenin zor olduğu bir Türkiye'ydi. Biz otoyol, havalimanı, hızlı trenlerle donatarak ulaşımın hızlı olduğu Türkiye inşa ettik.

İşte İstanbul-İzmir, 6,5 saatten 3 saat 15 dakikaya düştü. Manisa-İzmir Sabuncubeli Tüneli'ni kim yaptı. Eskiden Manisa-İzmir ne kadar mesafeydi, tünelle bu kadar kısaldı.

"BU YILIN SONUNDA İNŞALLAH KENDİ OTOMOBİLİMİZİ ÜRETİYORUZ"

Biz sanayimizi her alanda kendimizle birlikte tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, kendi otomobilini üretecek kabiliyete kavuşturan bir Türkiye inşa ettik. Bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz. Onların iyi dediği Türkiye sanayileşme adına Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini üreten bir Türkiye'ydi.

Haberin Devamı

Savunma sanayimiz yüzde 80 yerli hale geldi. İstiklal ve istikbalimizi garanti altına alan Türkiye inşa ettik. İHA'larımız ,SİHA'larımız, Akıncılarımız var. Terör örgütlerini bunlarla inlerinde vuruyoruz. Bu teröristleri rahatsız ediyor. Bay Kemal'i de rahatsız ediyor. Onların iyi dediği Türkiye geleceğe bırakın güvenle bakmayı en temel askeri ihtiyaçlarını karşılamak için rekabet ettiği ülkelerden medet uman bir ülkeydi.

"BU ÜLKE TOPLU İĞNE BİLE ÜRETEMİYORDU"

Bu ülke toplu iğne bile üretemiyordu. Tüfek, İHA, SİHA, Akıncı uçaklarını biz üretiyoruz. İzmir yıkılmış mıydı? Bergama, Bornova ne haldeydi, aylar içinde yeniden inşa ettik mi? Van depreminde her yer yerle yeksan olmuştu, Bingöl depreminde her yer yerle yeksan olmuştu, biz inşa ettik mi? Gölcük'te Sakarya'da CHP'nin iktidarında maalesef aylar geçti buralar inşa edilemedi. Biz geldik buraları inşa ettik. Bunların iyi dediği Türkiye 99 depreminde aylarca yıkıntılara dahi ulaşamayan bir Türkiye'ydi.

Haberin Devamı

Onların iyi dediği Türkiye, verimsiz ve kurak topraklarda sadece kendi ihtiyacını karşılamaya çalışan, alternatifini bulanın toprağını terk edip geçimini başka işlerde arayan Türkiye'ydi.

"UKRAYNA VE SOÇİ'DEYDİM, DÜNYA BARIŞINI TESİS EDELİM DİYE"

Biz siyasi, diplomatik ve askeri gücüyle dünyanın saygısını kazanmış, bölgesinde çıkarlarını savunan, dostlarının umudu hale gelmiş Türkiye inşa ettik. 2 gün önce Ukrayna'da bir hafta önce Soçi'deydim. Niçin, dünya barışını tesis edelim diye. Bu ülkede savaş için gayret edenler yok mu? Var. Onların kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Manisa onlara 2023 Haziran'ında ders vermeye hazır mı?

Onların iyi dediği Türkiye kendi sorunlarını çözemediği için içine kapanmış bir Türkiye'ydi. Şu karşımdaki muhteşem topluluğu görünce Manisa bu işi bitirdi diyorum. Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında bu işi bitirmekte kararlı mıyız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Bizim inşa ettiğimiz Türkiye'yle onların özlemini duyduğu Türkiye arasındaki devasa farkı görebilirsiniz. Bizim milletimize sözümüz ve taahhüdümüz var. Ekonomi ve küresel üretimin en üst ligine çıkarmaktır.

Herkes konuşur, herkes yuvarlak laflarla vaatlerde bulunur. Bizim farkımız yaptığımız eserler, hizmetlerle konuşmamızdır. Sadece Manisa'ya kazandırdığımız esereler bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir. 20 yılda Manisa'ya 48 milyar lira yatırım yaptık.

ÜZÜM ALIM FİYATI 27 LİRA OLDU

Buraya gelmeden önce üzüm bağını ziyaret ettim. Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi, üreticinin emeğinin hakkını almasını sağlamak. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numara Sultani çekirdeksiz üzümünü TMO bu yıl 27 liradan alacak. 2 gün içerisinde üzümlerimizi toplayıp, kurutup, yola koyulalım ve ihracatımızı da buna göre yapalım.

Toplam yatırım tutarı 4.6 milyar lirayı bulan 207 projenin resmi açılışını burada, sizlerle yapıyoruz.

Tek millet, tek bayrak, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.