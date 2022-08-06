Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Ekim 2022'de Togg'un ilk aracını banttan indireceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Togg'un fabrikasının 29 Ekim 2022'de açılacağını ve ilk otomobilin üretimden çıkacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin istihdam, üretim, ihracatta rekorlar kırdığını ve 2021 yılı büyümesiyle G20 ülkeleri arasında ilk sıraya çıktığını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kocaeli ifadesi dahi bana küçük geliyor. Türkiye'ye değer katanlar dersek çok daha isabetli olur. 3 yıl önce Bilişim Vadisi'ni açtığımızda Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek üs olacağını ifade etmiştik. Vadinin bu emellerle emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Vadimiz 230 bin metrekare kapalı alanıyla ülkenin en büyük teknoloji geliştirme hüviyetine sahiptir. Teknoloji koridoruyla birbirine bağlanan vadi teknoloji hamlemize büyük ivme katıyor. Yeni Türkiye'nin ufkunu yansıtan mekanda Türkiye'nin sanayisine değer katan firmaları ödüllendirmek farklı bir mana taşıyor. Ecdadımız marifet iltifata tabidir, iltifatsız emek zayidir diyor. Güzel işler yapanları örnek çalışanları ortaya eserleriyle çıkanları takdir etmek bizim geleneğimizin de mirasıdır. Ödüllendirilen her başarı daha nitelikli, daha büyük çalışmaların müjdecisi olacaktır.

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"İŞ ADAMLARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı olarak yenilikçi, kaliteli projelerin desteklenmesine çok ama çok ehemmiyet veriyorum. Firmalarımızı ödüllendiriyoruz. 2021'den bu yana en çok ihracat yapan istihdamını artıran firmalarımızı özellikle tebrik ediyorum. Türk ekonomisine değer katarak ödül kazanmaya hak kazanan şirket ve girişimcileri kutluyorum. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türkiye için hayal kuran ve gerçeğe dönüştürmeye çalışan iş adamlarımızı her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz.

"TÜRKİYE İHRACATTA 250 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI"

Savunmada dışa bağlılık nasıl ciddi sıkıntılar doğurursa teknoloji ve üretimde de dışa bağlılık benzer riskler oluşturur. Koronavirüste yaşananlar bu gerçeği çarpıcı şekilde ortaya koymuştur. Müreffeh ülkeler maske bulamadığı günler yaşadık. Tedarik zincirindeki kırılma nedeniyle üretim aylarca durma noktasına geldi. Hastane, market, sanayi sitelerinden yansıyan görüntüleri gayet iyi hatırlıyoruz. Türkiye olarak bu süreçte sağlıkla birlikte ekonomide de başarılı imtihan verdik. Kimilerinin ülkeyi felakete sürükleyecek söylemlerine rağmen ekonomik hayatın durmasına izin vermedik. Şirketleri teşvik ettik. Türk firmaları hükümetin teşvikleri sayesinde başarı çıtasını sürekli yu"karı taşıdılar. Ekonomik büyümesini istikrarlı şekilde sürdüren sayılı ülkelerden biriyiz. Yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yükseldik. İlk çeyrekte yüzde 7.3'lük büyüme kaydettik, istihdamda 31 milyon sınırına dayandık, tarihin en yüksek seviyesine geldik. İhracatta her ay rekor kırıyoruz. 2002 yılında 36 milyar dolar yapan Türkiye'nin şimdi nereye geldik 250 milyar dolara yaslandık. Turizmde 2022 hedeflerimizin üzerine çıkacağımız görülüyor. Asya merkezli üretime alternatif olarak Türkiye'nin ismi daha fazla zikrediliyor. Başka ülkelerin bıraktığı boşluğu Türk ürün ve firmaları dolduruyor.

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"TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Dün Soçi'deydim. Televizyonda Rusya'dan gelen kruvazör gemisinin Trabzon Limanı'na yanaştığını gördüm. İftihar ettim. Turistler gemiyle Trabzon Limanı'na geliyor. Stratejik konumu, sağlık ve ulaşım ağıyla ülkemizin yıldızı parlıyor. İşbirliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık. Türkiye'nin tahıl konusunda anahtar rolünü teyit ettik. Piyasa dengesizliklerini yakından takip ediyoruz. Fahiş fiyat, enflasyon sebebiyle vatandaş ve iş dünyasının sırtına binecek yükü hafifletecek adımları attık, atmayı sürdürüyoruz. Maaşlarda yaptığımız artışlara, iş dünyamıza yönelik kredi imkanlarına kadar attığımız her adımda toplumun tüm kesimlerine sahip çıkıyoruz.

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"BU ÜLKE TOPLU İĞNE ÜRETEMİYORDU"

Türkiye ekonomi modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz. Politikaların müspet sonuçlarını önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde özellikle enflasyon tarafında net şekilde göreceğiz. Günümüz ekonomisinin rekabetçi yapısında öne çıkmanın yolu yüksek teknoloji ve yenilikçiliktir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi ve teknoloji atılımı olarak Milli Teknoloji Hamlesi'ni başlattık. Türk girişimlerine yatırım yapacakları destekleyecek yatırımları devreye alıyoruz. 2023 için öngördüğümüz yatırım rakamlarını 2 yıl öncesinden büyük bir farkla geçtik. 2020 yılında Türkiye'deki teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar sadece 148 milyon dolar iken 2021 yılında 1.5 milyar doları aştı. 2022'nin ilk yarısında 132 teknoloji girişimine yapılan 1.4 milyar liralık yatırım da yeni rekorun sinyallerini veriyor. Türkiye oyun yatırımında Avrupa'da en fazla yatırım alan ülke oldu. Çoğu kendi imkanlarımızla yerli ve milli helikopter, roket, uçak, gemilerimizi, torpidolarımızı, hava savunma sistemlerini tasarladık geliştirdik ve ürettik. Bazıları bunları görmezden gelse de 20 yılda yapılanların gurur kaynağı olduğunu biliyorum. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu.

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"BİZİMLE ORTAK YATIRIMA GİRMEK İSTEYEN SÜPER GÜÇLER VAR"

İnsansız hava araçları denilince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor. Önce İHA, SİHA şimdi Akıncı. Ben Sayın Bush ABD'de başkanken kendisiyle bir ziyarette henüz başbakan olmamıştım. Seçimi kazanan partinin başkanıydım. Bush'la bir konuyu ele aldık. Hani terörle mücadelede bize gerekli destekleri verecektiniz. İHA, SİHA verecektiniz. Dedi ki, verilmiyor mu? Hemen Rice'ı çağırdı, Türkiye'ye bunlar verilecekti, niçin verilmiyor dedi. Hemen bu işi halledeceksiniz dediler. Bize o zamanın şartlarında 24-48 saat ile İHA'ları verdiler. Ama sonra çekip alıyor. Özdemir Bey, bizim bu halimizi görünce çocuklarıyla beraber masaya oturdular ve o gün bir adım attılar. Süratle hemen ilk adım İHA'nın üretimiydi. İHA'yı gerçekleştirdiler, SİHA'yı ve en son Akıncı'nın üretimi gerçekleşti. Türkiye bu alanda sıraya girenlerin olduğu bir konuma geldi. Herkes, İHA, SİHA, Akıncı istiyor. Mesele buydu, başardık. Bizimle bu alanda ortak yatırımlara girmek isteyen süper güçler var. SİHA'larımızın savaş doktrinini yeniden yazmasını artık tüm dünya kabul etti.

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"TOGG'UN FABRİKASINI 29 EKİM 2022'DE AÇACAĞIZ"

Ülkemizin iyi üniversitelerinde yetişmiş 13 bin mühendis ve teknisyenimiz MMU'nun projesinde gece gündüz demeden büyük bir aşkla çalışıyor. Birileri vatan ve millet sevdalısı gençlerimizin şevkini kırmaya çalışsa da biz onlara güveniyoruz ve destekliyoruz. Ülkemizin vizyon projelerinden Togg'u belirlediğimiz takvime uygun şekilde adım adım hayata geçiriyoruz. 29 Ekim'de Togg'un fabrika açılışı ve ilk üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde Togg'u yollarda görmeye başlayacağız. Üretseniz de satamazsınız diyenlere inat Togg'u milletimiz ve dünyanın hizmetine sunacağız.

Bu noktada artık bizim bu tür yetişmiş, kendine inanan gençlerimiz olduğu sürece biz bunları üretir, bunları üretmenin ötesinde elektrikli otomobilde dünya ülkeleriyle yarışa gireriz. Tüm bu hakikatlere rağmen Türkiye'yi saman ithalatçısı olarak görmeye çalışanlar cahillerdir. Gelsinler Kocaeli'ye sanayi bölgelerini, bilişim vadisini gezsinler, görsünler kendilerinin cahilliğini anlasınlar. Gelsinler Türkiye'nin sanayide neleri başardığına bizzat şahitlik etsinler.

Bu şehrimiz muazzam üretim hacmiye otomotiv, kimya ve metal sanayine damga vuruyor. Türkiye araç üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını Kocaeli gerçekleştirdi. Toplam 128 araştırma ArGe merkezi, 15 tasarım merkezi yaptıkları çalışmalarla şehrin rekabetçi gücüne güç katıyor. Kocaeli'ndeki 5 teknoloji geliştirme bölgesindeki araştırmalar katma değerli üretime katkı veriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TOGG'UN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen, ‘Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’nin ardından Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un direksiyonuna geçti. Bilişim Vadisi'nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.