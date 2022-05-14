Son dakika... Rize-Artvin Havalimanı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havayolu ulaşımında alınan mesafenin sembolüdür

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Dünyada sadece 5 tane olan, Türkiye'de iki tane bulunan denize dolgu tekniğiyle inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye son 20 yılda sayısız eser inşa edildiğini ve yenilerinin de inşasının devam ettiğini söyledi.

Erdoğan "Türkiye'nin kalkınmada özellikle de havayolu ulaşımında son 20 yılda katettiği mesafesinin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağ ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir" dedi.

Yaş çay alım fiyatlarını da müjde olarak açıklayan Erdoğan, kilogram fiyatının 7 liradan fabrikalara verilebileceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizin iftihar verici eserleri arasında yer alan Rize-Artvin Havalimanımızın hayırlı olmasını diliyorum. Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz dolgusu olan 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin'le birlikte ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık. Sıfırdan yapmışcasına yenilediğimiz havalimanları da var.

Yaklaşık 5 yılda 4.4 milyar liralık yatırımla tamamlanan Rize Artvin havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminaliyle gurur verici eser oldu. Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli hemşerilerimize sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne tabi Rizeli, Artvinli'ye yakışır. Bu uçaklar dolmalı ki gidiş gelişler çok farklı şekilde devam etsin. Türkiye'nin kalkınmada özellikle de havayolu ulaşımında son 20 yılda katettiği mesafesinin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağ ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir.

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Ülkemizin sınır noktasına kurduğumuz havalimanı pek çok alanda katkı sağlayacaktır. Bu topraklardan yaşayanlar ve sılayı rahim için ziyarete gelenler yanında bölgenin güzelliklerini görmek üzere Rize Artvin bir uçak bileti mesafesidir. Sen orada ben burada, biraz yakın olalım, dal ile asma gibi birbirine sarılalım. Bir şey diyeyim sana sevdan öldürdü beni oy kül oldum yana yana. Artık Rize de Artvin de türküler ayrılık değil, kavuşmak üzerine söylenecek.

"TÜNEL, HASTANE, EĞİTİM TESİSLERİNİ HİZMETE SUNDUK"

Son 20 yılda Rize'ye 25 milyar lira tutarında yatırım yaptık. 2000 dersliğin yanında üniversitemizi şehrimize kazandırdık. 92 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi hemşerilere 1.1 milyar lira sosyal yardım aktardık. 911 yataklı hastanenin de aralarında bulunduğu 28 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Güneysu Millet Bahçesi'ni yıl sonuna kadar hizmete sunacağız. Ovit Tüneli ve bağlantı yolları, Hurmalık, Salaha tünelini tamamlayıp hizmete sunduk. Turizm potansiyelini değerlendirmek için önemli çalışmalar sürdürüyoruz. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı halkın kullanımına açtık.

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Son 20 yılda inşa ettiğimiz 68 taşkın koruma tesisiyle 121 yerleşim yeri ve 17 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Sanayide şehrimize bir organize sanayi bölgesi 3 sanayi tesisi site olarak kazandırdık. Enerjide doğalgaz arzını sağladık.

Artvin'e geçtiğimiz 20 yılda 40 milyar liralık yatırım yaptık. 750 yeni derslik inşa ettik. Çoruh Üniversitesi'ni hizmete aldık. 7 gençlik merkezi, 21 spor tesisimizle gençlerimize hizmet veriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 680 milyon lira kaynakla destek olduk. 16 sağlık tesisi inşa ettik. Bölünmüş yol uzunluğunu 22'den 80 km'ye çıkardık. Cankurtaran tünelini hizmetinize sunduk. Çoruh üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve Yusufeli barajlarını gerdanlıklar gibi taktık. Yusufeli Barajı'nda su tutma aşamasına geldik. Çoruh Parkı'nı inşa ettik. 69 taşkın koruma tesisini tamamladık.

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Yaptığımız yatırımlarla artık bölgemizde insanlarımızın hayat standartlarını batıdaki şehirlerimizin ötesine geçirdik. Milletime sesleniyorum. Topluluğu görüyorsunuz, heyecanı görüyorsunuz. Artık hiç kimsenin eğitim için sağlık, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı. Hatta gurbette sıla özlemiyle yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık. Bölgenin göç sorununun çözümü konusunda ihtiyaç duyulanları sağlamış olduk.

"2053 VİZYONUMUZUN AYDINLIK GELECEĞİNİN LOKOMOTİFLERİNDEN BİRİ"

Karadeniz insanının çalışkanlığı, azmi, yenilikçiliği bu imkanlarla bir araya geldiğinde burada değil, tüm Türkiye'nin ufkunu açacak işler başarılacağına inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında gayret, emek ve becerisiyle kendi hayatını kazanan kabına sığamayan Karadenizlilere yakışan budur. Baba ata topraklarını ihya etmek için harekete geçen her kardeşimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Bölgemiz büyük ve güçlü Türkiyemizin 2053 vizyonumuzun aydınlık geleceğin lokomotiflerinden biri haline dönüşecektir.

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"ÜLKEMİZİ BÜYÜTMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu 2 asırlık tarihi ile büyük bir başarı hikayesidir. İçinde emperyal güçlerin sömürü düzenine karşı verilen mücadeleyi ruhu barındırır. İşte ben karşımda sizleri böyle görüyorum. Bunu Karabağ'da Libya'da Gabar ,Cudi ve Bestler Deresi'nde tüm terör örgütlerine karşı ispatladınız. Şehitlerimiz geldi ama biz biliyoruz ki şüheda fışkıracak toprağı şüheda. İşte milletimiz önce istiklalini kazanıp yeni devletini kurarak demokrasi ve kalkınma adımlarıyla bugünkü seviyesine gelmiştir. Çünkü Türkiye zihinlere ve ayaklara vurulan zincirlerinden kurtulup kendi medeniyet tarih misyonunu sahiplendiğinde diğer toplumların da onları izleyeceğini biliyorlardı. Darbelerle, terör örgütleriyle, uluslararası kumpaslarla oyaladılar. Biz de ülkeye ve millete hizmet ederken aynı yollardan geçtik. Milletimiz senaryoyu çözdüğü için girdiğimiz tüm mücadele bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı. Bugün Cumhur İttifakı olarak aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. 2023'e bu ruhla hazır mıyız? Hazırlanıyor muyuz? 2023'e atfettiğimiz hedeflere ulaşmamızı engelleme çabalarını beraberce izliyoruz. Yalan, iftira, çarpıtmanın kol gezdiği iklimde ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz. Ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı dönemde, yatırım, istihdamla ülkemizi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Milletimizin asırlık geri kalmışlığının ihmalinin dermanını nasıl biz bulmuşsak bugünkü sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Tek vaatleri Türkiye'yi her şeyiyle eskiye döndürmek, kavga ettirmek, emperyal düzene uydurmak olanlara fırsat vermeyeceğiz. Teneke gürültüsünden farkı olmayanların patırtılarıyla olanların gerçek yüzlerini sizler biliyorsunuz. İşte bugün Rize-Artvin havalimanındayız. Geçtiğimiz aylarda Tokat Havalimanı'nı hizmete açtık. 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nü açtık. 1915 Çanakkale Köprüsü'yle boğazlarımıza 4'üncü gerdanlığı takmış olduk.

"HÜSRAN YAŞANMASINA MİLLETÇE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hayatın her alanında ülkenin çehresini milletin makus tarihini değiştirerek ülkeye çağ atlatmış olmanın huzuruyla sizlerin karşısındayız. Eksiklerimiz, hatalarımız olmamış mıdır. Elbette olmuştur. Bunlar devede kulak misalidir. Dünya ve bölgemiz krizlerin yol açtığı bir ateş çemberinden geçerken biz ülkemizi en üst seviyeye çıkarmanın karşılığını vermeye çalışıyoruz. Türkiye belki 100 yılda bir böyle fırsatlar yakalıyor. Daha önce bu fırsatları elimizden aldılar. Bu hüsranın yaşanmasına milletçe izin vermeyeceğiz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Havalimanları, barajlar, yollar... Bunlar Türkiye'nin gelişmesini gösteren hamlelerdir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı açılışında açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Türkiye günden güne güçleniyor, gelişiyor. Bunun temelinde siyaset ve aziz kardeşimin emeği, zahmeti vardır. Türkiye dünya çapında güç merkezi ve söz sahibi olup, ülke içinde de büyük projeler inşa etmeye kadirdir. Havalimanları, barajlar, yollar, köprüler bunlar Türkiye'nin gelişmesini gösteren hamlelerdir." dedi.

"YAŞ ÇAY KİLOGRAM ALIM FİYATI 7 LİRA"



Sizlerle gurur duyuyorum. Küresel krizin ülkemize etkilerini azaltmak için çok yönlü program uyguluyoruz. Üretim ve istihdam tarafında işler planlandığı gibi gidiyor. Enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz. Bu bölgenin en önemli gelir kaynağı çay üretimidir. 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün artışla 6.70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130 artırarak 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni yaş çay alım fiyatımızın bölgemize ve siz değerli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bir müjdede İkizdere Çamlıhemşinli çay üreticilerine vermek istiyorum. 100 ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticiye sahip çay fabrikalarının inşaatlarını projeleri var. Önümüzdeki kampanya döneminde çay alımında üretime başlayacak. Çay fabrikalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Arhavili vatandaşlarımız OSB kamulaştırılmasıyla ilgili müjde vermek istiyorum. Arhavi OSB'nin kamulaştırma çalışmalarının süratle tamamlanması talimatı verdim. Rize-Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Aliyev kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

MİMAR SİNAN TEKNİĞİYLE YAPILDI



Mimar Sinan’ın 1558'de Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanılarak deniz dolgusu yapılan havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra 2'nci; Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından da dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı oldu. Havalimanında sivil apronun yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı için de 2 apron inşa edildi.

DALGIÇLAR DEVREYE GİRDİ

Çağın en ileri inşaat ve yapım teknolojilerinin kullanıldığı inşaatta, deniz tabanındaki gevşek kum dolgu sahasından uzaklaştırıldı. Bunun için tarama gemisiyle deniz tabanından 1 milyon metreküp malzeme çekildi. Havalimanını Karadeniz'in şiddetli dalgalarından korumak için dış koruyucu mendirek inşa edildi. 7 kilometrelik mesafeden taşınan her biri 8 ile 10 tona varan ağırlıklardaki milyonlarca taş, kamyonlar ve gemilerle taşınıp ortalama derinliği 17,5 metre olan deniz dolgu alanında, 28 metre derinliğe kadar dolgu yapıldı. Deniz altında sismik cihazlarla ölçümlerin ardından 300 tonluk vinçle 35 ve 45 ton ağırlığındaki 20 bin 500 adet 'x blok elemanı' dalgıçlar tarafından deniz altına yerleştirildi. Deniz dolgusu için 100 milyon ton taş kullanılan havalimanında, 304 kazık üzerine de 76 yaklaşım ışığı konuldu.

ÜSTYAPIYA GEÇİLDİ

PAT sahaları olarak adlandırılan pist, apron ve taksi yolları ve bina dolgularının tamamlanıp ön yüklemede oluşabilecek oturma miktarı sağlandıktan sonra üstyapı imalatlarına geçilen havalimanında, üstyapı kesitlerindeki aşağıdan yukarıya doğru; 500 bin metrekare kırmataş temel ve alt temel ile bitümlü temel, binder imalatları yapıldı. Son olarak final tabakası olan özel esneme özellikli taş mastik asfalt pist imalatının gerçekleştirildiği havalimanında zeminleri güçlendirmek için Türkiye'de ilk defa 810 bin metrekare alanda 3 sıra zemin oturmalarını önleyecek nitelikte geogrid malzeme kullanıldı.

1 SİVİL, 2 ASKERİ APRON

Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanında, 300'e 120 metre ve 120'ye 120 metre taş ahşap karışımlı yerel mimari motiflerin kullanıldığı sivil apronun yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı için de 2 apron daha inşa edildi. Yurt içi ve yurt dışı uçuşların yapılabileceği 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pistle 265 metreye 45 metre ölçülerinde taksi yolunun yer aldığı Rize-Artvin Havalimanı, 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Havalimanı 3 milyon metrekare alanıyla Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.

2 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU

450 araç kapasiteli otopark ile çok amaçlı garaj binalarının yer aldığı Rize-Artvin Havalimanı'nda ayrıca teknik blok, Isı ve Güç Merkezleri, Yangın ve Kurtarma İstasyonu ile Katı Atık Merkezi gibi bloklar da inşa edildi. Kara yolu ulaşımı için 2 kilometrelik bağlantı ve köprülü kavşağın yapıldığı havalimanına 470 metre uzunluğunda viyadük inşa edildi.

KULE ÇAY BARDAĞI

Terminal binası içine Çay Müzesi inşa edilen havalimanında, hava trafik kontrol kulesi ince belli çay bardağı, havalimanı girişi de çay yaprağı şeklinde yapıldı. 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi. 58'inci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra Türkiye’nin 2'nci; Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından ise dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olarak kayıtlara geçti.