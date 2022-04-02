Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün burada Selçuklu’nun Osmanlı’nın yadigarı Cumhuriyet’in göz bebeği Malatya’yı yeni bir esere kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz. İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevre Yolu projesiyle trafiği azaltıyoruz. 12 kavşak köprüsü, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü bulunuyor. Bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı 26 km'lik bölümden oluşuyor. Şehir merkezindeki trafiği azaltarak vakitten yılda 89 milyon, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı 400 milyon liralık harcama ile tamamlanmıştır. Çevre yolumuzun şehre ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Dünyanın salgından savaşa göçten ayrımcılığa ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu dönemden geçiyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizde vatan topraklarının her karışında geçmişin ihmallerini telafi ettik. Şu anda özellikle ekranda gördüğüm bu çevre yolu inanıyorum ki bizim sadece Malatyamıza değil tüm Türkiye'ye bir hediye ve bu Ramazan ayında bir müjde olarak veriyoruz. Ülkemizdeki tüm ayrımcılıklar gibi yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlara hizmet veren eserler inşa ettik. Pek çok olumsuzluğa rağmen başardık. Bölgemizin farklı bölgelerinde işgaller, iç çatışmalar yaşanıyor. Türkiye'yi de sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten, terör örgütlerini üzerimize salmaktan nice karanlık senaryoların içine çekmek istediler. Bu oyunların hepsi bozularak bu günlere geldik. Önümüzde aşmamız gereken sıkıntılar var. Döviz kuru hareketleri, faiz kuru tartışmalarının, enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Kimi kesimlerin vicdansızlığa varan aç gözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız tarafından sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artıştan korumak için sübvansiyonlar yaptık. Bu yıl da elektrik ve doğal gaz faturalarının önemli bir kısmını devlet olarak biz üstleniyoruz. Enerjide geçen yılın 2 katına varan destek sağlamış olacağız. Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken günlerdir. Milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız denetim ve mevzuat çalışmaları içindedir. Bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Tarım, turizm ve inşaat sektöründeki hareketlenme istihdamı olumlu etkileyecektir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimizden sabırlı olmasını istiyorum. Rabbimiz bize insanın ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Daha çok çalışacağız, birbirimize daha çok güveneceğiz, 2023'te ülkemizi dünyada bambaşka bir yere taşıyacağız. Malatya'nın 2023'te çok daha güçlü şekilde bize yoldaş olacağına yürekten inanıyorum.

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ÇEVRE YOLUNUN ÖZELLİKLERİ

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Çevre yolunun ana aksının 44,8 kilometre olduğu ve 8,7 kilometrelik Akçadağ bağlantı yolu ile birlikte toplam uzunluğunun 53,5 kilometreye ulaştığı belirtilerek, projede toplam 2 bin 166 metre uzunluğunda 25 köprü bulunduğu kaydedildi.

Çevre yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit taşıt trafiğinin şehir dışına alınacağı, Malatya şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun rahatlatılacağı vurgulanarak, "Trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişi 25 dakikaya düşecek. Malatya çevre yolu ile zamandan 89 milyon TL, akaryakıttan 97 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 186 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı 19 bin 173 ton azaltılacak" denildi.