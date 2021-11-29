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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yılda verdiğimiz tüm sözleri tuttuk

#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Açılış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Bugüne kadar nasıl sırt sırta vererek nice badireyi aştıysak inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi. Erdoğan, diğer projelerle ile ilgili süreçleri de yakından takip ettiklerini belirterek, "Son 19 yılda millete verdiği tüm sözleri tutan bir kadro olarak inşallah bundan sonra da insanımıza mahcup olmayacağız" açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sinop Ayancık Terminal Köprüsü'nün Açılış Töreni’ne gönderdiği video mesajda, ağustos ayında meydana gelen selde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Erdoğan, bu yıl dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi Türkiye’de de yıkımlara, can ve mal kayıplarına yol açan afetler meydana geldiğini hatırlatarak, "Bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da sel, deprem ve yangın felaketleriyle mücadele ettik. Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika’dan çok daha hızlı, çok daha etkin bir şekilde insanımızın imdadına koştuk. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla felaketin ilk anından itibaren afetzede kardeşlerimizin yanında olduk. Yaraların sarılması, zararların tazmini ve afet bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için gereken her türlü çabayı gösterdik" dedi.

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'SÖZÜMÜZÜ GERÇEKLEŞTİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ'

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Erdoğan, sel felaketinden sonra yaptıkları ziyaretlerde millete yıkılanın yerine daha güzelini, çok daha sağlamını yapacaklarına dair söz verdiklerini anımsatarak, "İşte bugün Sinop’ta bu sözümüzü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Hatırlayacağınız üzere, 11 Ağustos’ta yaşanan selde ilimizdeki 564 kilometre uzunluğundaki yol ağımızın 54 kilometresinde hasar oluşmuştu. Ayancık-Türkeli arasındaki İkisu köprüsü ile Ayancık şehir merkezinde bulunan Terminal ve Şevki Şentürk köprüleri de yıkılmıştı. Bu tablo karşısında yol açma ve teressübat temizleme çalışmaları için hemen 195 adet iş makinesi ve 219 personeli  bölgeye sevk ettik. Geçici köprüler yapmak suretiyle tüm güzergahlarda oluşan tahribatları gidererek ilimiz genelinde güvenli oluşum yapılabilmesini sağladık. Ardından İkisu-Ayancık arası, Türkeli-Ayancık arası, Yenikonak-Erfelek arası, Ayancık-Yenikonak arası kesimlerinde oluşan sel hasarlarının giderilmesi için yapım ihalelerini gerçekleştirerek çalışmaları başlattık. 4 açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki terminal köprüsünü 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak bugün açılışa hazır hale getirdik. Selde yıkılan diğer 2 köprümüzün inşasını da inşallah sırasıyla aralık ve mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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'HÜKUMETİNİZE VE DEVLETİNİZE GÜVENİN'

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Erdoğan, diğer projelerle ile ilgili süreçleri de yakından takip ettiklerini belirterek, "Son 19 yılda millete verdiği tüm sözleri tutan bir kadro olarak inşallah bundan sonra da insanımıza mahcup olmayacağız. Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken biz Sinop’la beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan, hükumetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum. Bugüne kadar nasıl sırt sırta vererek nice badireyi aştıysak inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim bizleri her türlü beladan, musibetten, felaketten korusun diyorum" ifadesini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Açılış

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