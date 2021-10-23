Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Geçtiğimiz aylarda özel sektörümüzün devasa yatırımlarının açılışlarını yaptık. Henüz gidemediğimiz yerlerde açılışlar sırada bekliyor.

*Toplamda 1 milyar 617 milyon lira yatırım değerine sahip bu yatırımlara büyük ve güçlü yeni Türkiye yolunda atılmış adımlar olarak bakıyoruz. HAİER’in yatırım tutarı 850 milyon lirayı bulacak fabrikasının açılışını gerçekleştiriyoruz.

*Bu tesis tam kapasite ile çalıştığında yılda 1.5 milyon kurutma makinesi üretecek ve 900 kişiye istihdam sağlayacak. 450 milyon liralık bulaşık makinesi fabrikasında da çalışmalar devam ediyor. Burası da 700 kişiye ekmek kapısı olacak ve inşallah haziran ayında faaliyete geçecek. Türk ekonomisine güvenin bir işareti olarak görmüş olduğum bu yatırım için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecektir.

*Bugün 52 farklı tesisin daha açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlarımızın toplam değeri de 639 milyon lirayı buluyor. Burada 554 parselde 43 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu sayı 57 bine ulaşacak. Sanayicimizin dikkatini sadece üretime yöneltmek için okulundan camisine her türlü ihtiyaçlarının sunulduğu bir sistem kuruyoruz. Şehirlerimize kazandırdığımız bu planlı tesisler sayesinde ülkemiz yoluna dolu dizgin devam ediyor. BU vesile ile yatırıma devam eden babayiğit müteşebbüslerine teşekkür ediyorum.

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*Kıymetli misafirler Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamıyla ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerimizden bir tanesi. Ülkemizin cari dengesine katkı sağlıyor.

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