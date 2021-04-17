Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Sözlerimin hemen başında vefatının 28. yıldönümü olan 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. İnşa ettiğimiz bu köprümüzle bölgemize gurur verici yatırımı kazandırmış bulunuyoruz. Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu8 köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun Hasankeyf'le olan irtibatını sağlayacaktır. Zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecektir. Batman-Mardin-Habur Sınır Kapısı'yla da irtibat sağlayacak bu köprü bölge ticaretine çarpan etkisi olacaktır. Tüm kurumlarımızı işçisinden mühendisine tebrik ediyorum. Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Eser, yatırım ve hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz.

Bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. İstismar araçlarını kaybetmemek adına her türlü alçaklığa imza attılar. Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler. Baraj yaptık, müteahhitleri tehdit ettiler, havalimanı yaptık iftira ettiler, okul yaptık öğretmenlerimizi şehit ettiler. Kütüphane yaptık, ateşe verdiler. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Belediye araçlarını halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur hendek açmak için kullandılar.

Ilısu Barajı'nın inşa sürecinde karşılaşılan süreci halkımız biliyor. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Mimar Sinan'ın dediği gibi" Yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde" diyerek yolumuzda yürüdük.



HASANKEYF-2 KÖPRÜSÜ



Dicle Nehri üzerinde inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun köprülerinden olan Hasankeyf-2 Köprüsü açıldı.

Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı ve açılışı gerçekleştirildi.

Yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak, aynı zamanda Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantı baraj gölet geçişi sorununa çözüm olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, Dicle Nehri üzerinde inşa edildi.

Köprü, 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girdi. Bölünmüş yol standardındaki köprüde yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor.

Maksimum ayak yüksekliği 90 metre, maksimum açıklığı 168 metre olan köprü, hibrit tasarıma sahip olarak yapıldı. Köprünün 681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli şekilde inşa edildi.

Hasankeyf-2 Köprüsü, Ilısu Barajı çalışmaları kapsamında baraj göleti altında kalan Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun göl sahası dışından yeniden inşa edilmesi ve Hasankeyf'in yeni yerleşkesine ulaşımın sağlanması için projelendirildi.

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