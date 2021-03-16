CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸÃ¶yle:

YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¼lkemize teÅŸrif eden misafirlerimize hoÅŸgeldiniz diyorum.ÂFord Otosan satÄ±n alma sÃ¶zleÅŸmesine ÅŸahit olacaÄŸÄ±z. Bu topraklarda Ã¼retim yapan istihdam saÄŸlayan Ã¼lkemizin gÃ¼cÃ¼ne inanan yatÄ±rÄ±mcÄ±lar sahip Ã§Ä±kmaya devam ediyoruz. Devletimizin yatÄ±rÄ±mlarla ilgili kuÅŸatÄ±cÄ± tavrÄ±nÄ±n Ã¶rneÄŸidir. Ford Otosan 2020 AralÄ±k ayÄ±nda 2 milyar euroluk yatÄ±rÄ±m planÄ±nÄ± kamuoyu ile paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±, biz de bu plan iÃ§in kendilerine her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi verdik.

Ford Otosan TÃ¼rkiye'deki otomotiv Ã¼retimi ve ihracatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 25'ini gerÃ§ekleÅŸtirerek 12 bin 500 insanÄ±mÄ±za istihdam saÄŸlÄ±yor.

Proje tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Ford Otosan'Ä±n 440 bin olan Ã¼retim kapasitesi 650 bine yÃ¼kselecek. Volkswagen iÃ§in de 1 tonluk araÃ§ Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Ä°hraÃ§ edilen araÃ§larla TÃ¼rkiye'nin liderliÄŸi perÃ§inlenecek. 1 tonluk ticari araÃ§ Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Ford Otosan'Ä±n yatÄ±rÄ±mÄ± ile doÄŸrudan 3 bin dolaylÄ± 15 bin istihdam saÄŸlanacak.Â Sadece dizel ve benzinli araÃ§lar deÄŸil, elektrikli araÃ§lar ile batarya Ã¼retimi yapÄ±lacak. 130 bin batarya kapasitesi saÄŸlanacak.Â

Ford Otosan ihracatÄ±nÄ± 13 milyon dolara Ã§Ä±karacak. Avrupa pazarÄ±nda satÄ±lmasÄ± Ã¼zerine alÄ±m taahhÃ¼dÃ¼ veriliyor. Ford Otosan'Ä± tebrik ediyorum. Yerli ve uluslararasÄ± ÅŸirketlere her gÃ¼n yenisi ekleniyor. Hayata geÃ§irdiÄŸimiz reformlarla yerli yabancÄ± ayrÄ±mÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rarak cazip bir ortam oluÅŸturduk. FirmalarÄ±mÄ±za her tÃ¼rlÃ¼ teÅŸviki saÄŸladÄ±k. Ä°ÅŸ forumlarÄ±nda yeni ortaklÄ±klarÄ±n kurulmasÄ±na vesile olduk.Â

FirmalarÄ±mÄ±zÄ±n meseleleriyle bizzat ilgilendik. Meyvesini savunma sanayinden, ihracata ve turizme kadar her alanda aldÄ±k. SalgÄ±ndan dolayÄ± dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olsa da turist sayÄ±mÄ±z her yÄ±l rekor kÄ±rÄ±yor. Ä°hracat yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼lke sayÄ±sÄ± gÃ¼nden gÃ¼ne artÄ±yor. Ãœlkemizdeki kapsamlÄ± teÅŸvik sistemiyle dÃ¼nyanÄ±n her yerinden yatÄ±rÄ±mlar iÃ§in cazip hale geliyor.Â

136 tanesi motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ± sektÃ¶rÃ¼nde imalat gÃ¶steren yerli ve uluslararasÄ± firmalardÄ±r. BirÃ§ok Ã¼lke ekonomik daralma yaÅŸarken, TÃ¼rk ekonomisi toparlanmayÄ± baÅŸarÄ±lÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã‡in'in ardÄ±ndan G20'de en yÃ¼ksek bÃ¼yÃ¼meyi kaydeden Ã¼lke olduk. En baÅŸÄ±nda imalat sanayimiz yer alÄ±yor. YÃ¼zde 10,5'luk bÃ¼yÃ¼me kaydetti. Sanayi Ã¼retimi artan Ã¼lkeler arasÄ±nda yer aldÄ±k.. 337 bin ilave istihdam oluÅŸturdu.Â

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