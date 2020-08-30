Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

30 Ağustos ya istiklal ya izmihlal tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin bağımsızlığı ve şerefi için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır.

98 yıl önce kazanılan bu zaferi biz de manasına uygun şekilde kutluyoruz.

Anadolu’nun kapılarını bize açan Malazgirt’e nasıl sahip çıkıyorsak bu toprakları ebedi vatanımız kılan büyük zafere de aynı şekilde sahip çıkıyoruz.

Malazgirt ne kadar bizimse İstanbul’un fethi ne kadar bizimse Çanakkale de Dumlupınar da Sakarya da bizimdir.

Bu zaferlerin hepsi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla bu topraklara vurduğumuz birer mühürdür.

2200 yıllık devlet tarihimiz en büyük gurur ve güven kaynağımızdır.

Hepsi birbirinin devamı olan devletlerimizi her kim diğerinin karşısına koyuyorsa bu milleti ve tarihini tanımıyor demektir.

Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerlerini kötüleyenler Gazi Mustafa Kemal’in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır.

Zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun kardeşliğine kastetmektedir.

İnsanlarımızı birbirlerine düşürmek isteyenler gereken cevabı yine milletimizden alacaktır.