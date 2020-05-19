Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik santralimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Veysel Eroğlu Bey’e şahsım adına teşekkür ediyorum. Yüklenici firmalara çok teşekkür ediyorum. Mühendisinden işçisine kadar herkesi kutluyorum.

2008 yılından beri, kredisinden inşaasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaşan bu eseri ülkemize kazandırdık. Terör örgütlerinden yurtdışındaki finans kuruluşlarına kadar yıllarca bu barajın yapımına engel olmak isteyen herkesin bugün karşımızdaki eserin ihtişamı karşısında ezildiğini inanıyorum.

Başta ana muhalefet olmak üzere hele hele aşırı uç muhalifler buranın yapımı karşısında merak ediyorum ne diyecekler. Bölgenin çiftçisi için toprakları için en önemli sulama imkanlarından tutunuz içme suyuna varıncaya kadar her şey burada. Enerji imkanları burada. Laf değil eser üretme siyasetimizin somut bir örneği duruyor.

Ve kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere verdiğimiz en güzel cevap bu muhteşem eserdir. Ilısu Barajı’ndan esecek barış , kardeşlik ve huzur rüzgarı bu topraklarda dalga dalga hissettirecektir.

Yıllık enerji üretim kapasitesi 4.1 milyar kilowatt saat olan santralimizin 200 megawatt gücündeki birinci ünitesini hizmete alıyoruz. Her ay bir türbini hizmete alıp Ilısu’yu yılsonuna kadar faaliyete geçireceğiz.

Ilısu’nun maliyeti yeniden yerleşim, tarihi varlıkların korunması ve inşaatı 18 milyar lirayı buldu. Barajın inşaatı konusunda en çok istismar edilen tüm tarihi varlıklar özenle korunmuştur. Bu tür çalışmalar için 200 milyon liralık kaynak kullanılmıştı. Tesisin ekonomiye yıllık katkısının 2.8 milyar lira olmasını bekliyoruz.

Temelden yüksekliği 135 metre, toplam su depolama hacmi 10.6 milyar metreküp olan Dicle Nehri’ne taktığımız nadide gerdanlık GAP projesine en önemli unsurlarından biridir.

ILISU BARAJI

Fırat Nehri’nden sonra en büyük hidroelektrik potansiyele sahip olan Dicle Nehri üzerinde, enerji üretimi maksadıyla inşa edilen Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde 19 Mayıs 2020 Salı günü ilk türbinde enerji üretimine başlanıyor.

Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarından sonra ülkenin en büyük 4. barajı, dolgu hacmi bakımından ise 2. büyük barajı niteliğini taşıyan Ilısu Barajı, Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından Dünyada 1. sırada yer almaktadır.

Ilısu Barajı, 10,6 Milyar m³ depolama hacmi ile Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin 3. büyük depolama hacmine sahip barajı olacak.

Ilısu Barajı ve HES, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 1 820 metre kret uzunluğuna sahiptir.