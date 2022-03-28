Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi!

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"Küresel ve bölgesel krizler karşısında ülkemizi güçlü tutmanın mücadelesin verirken tüm kesimleri koruyacak idari reformları da yapıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı ve bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini 18'den %8'e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme içme hizmetlerinde KDV tutarını %8 olarak belirliyoruz.

Satın alınan konut, nerede olursa olsun metre karesine göre değişen aynı kademeli KDV uygulanacaktır. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV %8'dir. Aşan kısmı için %18 KDV uygulanacaktır.



Arsa ve arazilerin KDV oranını da %18'e indirerek inşaat finansman yükünü azaltıyoruz.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz.

Tıbbi cihazların KDV'sini %18'den %8'e indiriyoruz.



Süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV'yi %8'e indiriyoruz.



Oto galericilerin araç-alım-satımdan elde ettiği gibi yat, tekne gibi %1 olan KDV oranını %18'e çıkartıyoruz.