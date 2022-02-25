Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim yatırımları toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

* Sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Resmi açılış yaptığımız eğitim öğretim yatırımlarının İstanbullu kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bugün toplam 122 okulumuzu resmen hizmete alıyoruz.

* Eğitim kurumlarımız özel eğitim alanları, halk eğitim merkezi, akşam sanat okulu ve güzel sanatlar lisesinden meydana geliyor. 3157 derslikli 122 modern eğitim tesisini 2 yılda İstanbullu kardeşimize sunuyoruz.

* Toplam yatırım tutarı ise 2 milyar 140 milyon lirayı geçiyor. Yatırımların inşasına destek veren herkese tüm kurumlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

* 3.5 milyon öğrencimizin yer aldığı İstanbul'u hakkettiği hizmetlerle buluşturmak için çalışıyoruz. İBB Başkanlığımız dahil 20 yıldır İstanbulumuzun hizmetindeyiz. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık.

Haberin Devamı

* Diğer 80 vilayetimizle birlikte İstanbul'a da aşkla hizmet ettik. Tarihi birçok adım attık. 40 bin derslik sayısını göreve geldiğimizde böyleydi... 3 kattan fazla arttırdık 129 bin seviyesine taşıdık. Özellikle bunu şu anda ana muhalefetin ve yavru muhalefetin çok iyi bilmesi lazım... 67 bin olan öğretmen sayısını 176 bine ulaştırdık.

* Öğretmen atamalarında önceliği ve ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 15 bin öğretmeninin yarısı İstanbul'da göreve başladı. Hayırlı olsun. Bu iyileşme sınıf mevcutlarına olumlu yansıdı. İstanbul'un kalabalık sınıf sorunu. Bizim sınıflarımız eskiden 75'ti... Hatta 100'ü aşıyordu. Bunların hepsi tarih oldu. Bugün okul deyince öğretmen yokluğundan dolayı boş geçen dersler akıllara gelmiyor...

* Eğitim gibi istikbalimizi ilgilendiren meselelerde çıtayı hep yukarı taşıyoruz. Altyapımızı daha da güçlendirmeye gayret ediyoruz. İstanbul özelindeki başarımızı 2022'de devam ettirmekte kararlıyız. Yatırım programlarına son şeklini verdik. 5.1 milyar liralık 197 projeyi hayata geçireceğiz.

* Bu yıl için 2356 derslikli 78 projeye 3.8 milyar liralık kaynak ayırıyoruz. 2022'de 8,9 milyar liralık yatırımı şehrimize kazandıracağız. 1000 yeni anaokulunu da ekleyince eğitim yatırımı İstanbul'a 10 milyar lirayı geçecek.

Haberin Devamı

Anaokulları sayesinde evlatlarımız okulla erken yaşta karışılacak ve özellikle çalışan anne babaların ihtiyacı da devletimiz tarafından karşılanacak. Bize ilk emri oku olan bir inancın mensuplarıyız. İlim halkasına oturmayı tercih eden peygamberin ümmetiyiz. Eğitime öncelik vermek hem görevimiz hem de prensibimizdir.

AYRINTILAR GELİYOR...