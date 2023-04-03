Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Togg'u teslim aldı

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. 34 EE 2071 plakalı Togg, Emine Erdoğan adına tescil edildi. Akıllı cihaza ait anahtar ve ruhsat tesliminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden olan Togg'un tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Togg'un direksiyonuna oturarak Emine Erdoğan ile birlikte Külliye'de aracı kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam arabası olarak kullanacağı araç ise Gemlik rengi Togg oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg için kamu bankalarının kredi vermeye müsait olduğunu da açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Ülkemizin gururu Togg'un ilk siparişini 2019 yılında biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden olan Togg'un tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Togg ülkenin ekonomik gelişimi, küresel kalkınmanın sembolü olarak doğmuş, gelişmiş bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan haksız eleştiri, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim için yapılanların katbekat fazlası Togg için yapıldı. Tasarımı, fabrikası yapıldı, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

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Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi Togg'u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum.

Gözden Kaçmasın Otomobil dünyasında Togg rüzgarı: Dünyada bir ilk Haberi Görüntüle

"DEVRİN OTOMOBİLİ ÜRETMEK NASİP OLDU"

Bu heyecanı sizler nasıl duyuyorsanız hissediyorsanız biz de hissettik. Devrim otomobili meselesinin ne tür kargaşalara vesile olduğunu biliyorsunuz. Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye yollarında değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg'u izleyeceğiz. Kırmızı olan bana ait değil, hanımefendiye ait. Azerbaycan'a gidecek, Özbekistan'a da gidecek. Hepsi güzel gidiyor. 177 bin başvuru oldu. Şu anda Gürcan Bey'ler üretim olarak yetiştirebilseler bu sayı 277 bin de olur, gider. Talipli çok. Bizden torpil isteyenler var. Biz torpil işlerine bakmayız.

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"Togg İÇİN KREDİ YASTIKLARI MÜSAİTTİR"

Kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele araçlara rahatlıkla yapabilirler. Konutlarda bunu nasıl yapıyorsak otomobilde de bunu yapmak mümkündür. EE malum, hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071 de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak.

EMİNE ERDOĞAN: İÇİNDE KENDİNİZİ ÇOK HUZURLU HİSSEDİYORSUNUZ.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Ülkem adına gurur duyuyorum. Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönmüşleri keskin virajları alabiliyor, içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu" açıklamasını yaptı.

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