MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyetini kabul etti
GeriEkonomi Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyetini kabul etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyetini kabul etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyetini kabul etti
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetini kabulde bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve heyetini, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul ediyor. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. Kabülde TİM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğinde yol haritasını sundu. Saat 15.45'de başlayan kabul halen devam ediyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyetini kabul etti


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle