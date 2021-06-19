Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan otel açılışında konuştu: Pazartesi günü inşallah bu müjdeyi ayrıca veririz

Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşılamada gelinen noktaya değindi ve "Artık inşallah hep beraber yeni bir döneme giriyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran sonunda bitecek olan KDV desteğiyle ilgili de açıklamada bulundu ve "Mehmet Bey “1 ay daha uzatalım” diyor. Pazartesi günü Kabine toplantımızda bunu masaya yatırırız. Ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi ayrıca veririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

* Otelimizin turizm sektörüne, ülkemize, NG Gruba hayırlı olmasını diliyorum. Toplam 5 milyar liralık yatırımla 1200 istihdam ilavesini ortaya çıkardıkları için tebrik ediyorum.

* Türkiye turizmde kazanç potansiyeli olan bir ülkedir. Kendisi de sektörün içinde olan Kültür ve Turizm Bakanımız yurt içinde ve dışında adımları attı. Gidilmedik ülke bırakmadı. Almanya, İngiltere, Rusya... Bütün bunlarla koşuşturmayı yaptı. Sonunda bu ülkelerden müjdeler gelmeye başladı.

* Sağlık hizmetleri konusunda da benim diyen ülkelerin yapmadıklarını ülkemizde yaptık. Turizmde Türkiye başarabilecek mi diye bekleyenlere en güzel cevap oldu. Aşılamada atılımla birlikte inşallah hep beraber yeni bir döneme giriyoruz.

* Seyahat kısıtlamaları listelerinden çıkmaya başladık. Fransa'dan sonra Rusya'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz. NATO'da Macron'la yaptığımız görüşmenin meyvesini aldık. Fransa da olumlu adımları attı. Böylece turizmcilerimizin 2021 sezonunun 2. yarısını değerlendirebilecek.

* 16 milyon misafiri geçen yıl ağırlamıştık. Bu yıl çok daha büyük rakamlara ulaşacağız. Yatırımcılarımıza yeni döneme hazırlanmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Hem ülkemizi tercih edenler hem de Türkiye kazanıyor.

* Turizm sektörünü desteklemeyi sürdürüyoruz. Her ne kadar birileri eleştiri konusu haline getirse de biz milletimiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. KDV desteğini de Mehmet Bey sıkıştırdı. Haziran sonuna kadar uzattık. Mehmet Bey “1 ay daha uzatalım” diyor. Pazartesi günü Kabine toplantımızda bunu masaya yatırırız. Ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi ayrıca veririz.

* Salgının geride kalmasıyla hedeflerimize ulaşacağız. Yatırımcılarımızın morallerinin yerinde olduğunu görüyorum. Sektöre biz de devlet olarak her türlü kolaylığı göstermeye devam edeceğiz. Derdi ülke millet olmayanlar bunu anlayamaz. Türkiye'yi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz.

* Bu otel bunlardan bir tanesi. 15 Temmuz Darbe Girişimi yapılmış onlar buna aldırış etmeden yatırımlarına devam ettiler. İnanmak bu. Allah sağlık ömür verdiği sürece ülkemizin hizmetinde olacağız. Sağlık, savunma, gıda, tekstilde dünya markası olana kadar durmayacağız.

* Devamlı genişlettiğimiz destinasyonlarımızla hedeflerimize yaklaşıyoruz. Bu kalkınma mücadelesinde turizm sektörünün katkıları için şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy'un açıklamaları;

Pandemi ve salgın sebebiyle en çok etkilenen sektör turizm sektörü. Türkiye başta sağlık yatırımlarıyla pandemi sürecini doğru bir çizgide yönetmeyi başardı. Son 10 gündür uluslararası hava trafiğinin açılmasıyla görüyoruz. 2 tane başkenti var turizmin. İstanbul ve Antalya. Hava trafiğinde yüzde 30 civarında artış var. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İsviçre, Almanya, ABD, Fransa başta olmak üzere Rusya da kapıları açtı. Tüm dünyada aynı sorun var. Sezonun geç başlaması sebebiyle geç bitmesini hedefliyoruz. Beni en çok sevindiren Türk turizm yatırımcısı yatırımlarına devam ediyor. Bugün bu tesiste de görüyoruz. 81 vilayete turizm yatırımlarını yayma hedefimiz var. Nitelikli turist hedefimiz vardı. Bu otelde olduğu gibi döviz girişini arttıracak adımlar. Hayırlı olmasını diliyorum.

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