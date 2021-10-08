Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarih boyunca tüm büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan bir ülke olarak önümüzdeki yeni sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'ndaki konuşmasında, şuranın ülkeye ve sektöre hayırlı olmasını diledi. Üç gündür devam eden şura toplantıları boyunca değerlendirmeleri, fikirleri ve teklifleriyle ulaştırma ve haberleşme sektörünün vizyonuna katkı sağlayan herkese teşekkür eden Erdoğan, şuranın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan, ülkeyi uzun yıllarca havacılık sektöründe temsil eden Atatürk Havalimanı'nın ulaştırma sektörünün en kapsamlı ve en önemli uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yaptığını, dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'in de gerçekleştiği havalimanının bundan sonra ulusal ve uluslararası ölçekteki fuar, etkinlik ve yarışmalara ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini kaydetti. Bundan 12 yıl önce 2009'da yapılan 10. Ulaştırma Şurası'nın hedef 2023 diyerek gerçekleştirildiğini, bugün 2023'ün eşiğinde tekrar ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin mevcut durumunun ve geleceğinin konuşulduğunu dile getiren Erdoğan, "Kalkınmanın temel altyapısı olan bu yatırımlar konusunda nereden nereye geldiğimize baktığımızda gerçekten çok büyük mesafe kat ettiğimizi görüyoruz. Dün bir vizyon, bir hedef olarak ifade ettiğimiz başlıkların çoğu bugün tamamlanmış projeler olarak önümüzde duruyor." dedi.

Bunların bir kısmını ana hatlarıyla paylaşacağını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dikkat çekmek istediğim husus şudur. Şu anda karşımızda duran fotoğrafta tamamlanan projeler yanında bundan sonrası için yapmamız gereken işleri, eksiklerimizi, gelişen ve değişen dünyanın ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçları da görüyoruz. Özellikle salgın ve iklim değişikliği gibi son dönemde ağır sonuçlarıyla daha sık yüzleşmeye başladığımız küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmaktadır. Bu durum diğer alanlarla birlikte ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde de ciddi değişimlere, yeni yönelimlere sebep olmaktadır. Esasen yaşadığımız sürecin tarihi arka planı da bize aynı gerçeği işaret ediyor."

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"ORTAK BİLİNÇ HAREKETE GEÇİRİLMEZSE İNSANLIĞI KAOS DÖNEMİ BEKLİYOR"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık tarihi boyunca önemli değişimlerin hemen hepsinin gerisinde, iklim değişikliklerinden yeni ulaşım alternatiflerinin ortaya çıkmasına kadar bugün tekrar tartışılmaya başlanan gelişmeler bulunduğunu ifade ederek, meseleye bu açıdan bakıldığında dünyanın yeni ve gerçekten köklü değişimin eşiğinde olduğunu gördüklerini anlattı. Şayet bu süreci ülkeler ve toplumlar olarak doğru okur, üzerlerine düşen sorumlulukları adil bir şekilde yerine getirirlerse insanlığın ortak geleceği adına hayırlı bir iş yapmış olacaklarını belirten Erdoğan, eğer bu ortak bilinci harekete geçiremezlerse insanlığı yeni sancılı ve ağır maliyetli bir kaos döneminin beklediğinin de açık olduğunu kaydetti.

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Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye tarih boyunca tüm büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan bir ülke olarak önümüzdeki yeni sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Bilindiği gibi kadim medeniyetleri besleyen Uzak Doğu'yu batıya bağlayan Baharat Yolu ve Çin'den Akdeniz'e uzanan İpek Yolu gibi önemli önemli ticaret hatları hep bu coğrafyadan geçiyordu. Her ne kadar sanayi devrimiyle birlikte başlayan bu sürecin nispeten dışında kalmış olsak da coğrafyamız jeostratejik önemini hiçbir zaman kaybetmedi. Bugün üretimden lojistiğe her alanda yeniden merkez olma konumunu güçlendiren bu güzel coğrafyanın sakinleri olarak insanlığa sunacağımız katkıları artırmak için biz hazırız. Kendimizle birlikte tüm dostlarımızı ve kardeşlerimizi de bu büyük atılımda birlikte olmaya, birlikte hareket etmeye davet ediyoruz."

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"GÜÇLÜ DEMOKRASİ VE KALKINMA ALTYAPISI AVANTAJ SAĞLADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 yılda kurulan güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının, yeniden inşa sürecine giren küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hedefledikleri yere varma konusunda kendilerine büyük avantaj sağladığını dile getirerek, salgın döneminde bu fiziki altyapının, insan gücünün öneminin ve başarısının sağlık hizmetlerinde görüldüğünü kaydetti. Erdoğan, şimdi üretim ve lojistik konusunda aynı tabloyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Hamdolsun bu alandaki altyapımız da oldukça güçlüdür. Hem mevcut altyapımızı en verimli şekilde kullanarak hem yeni yatırımlarla bunu daha da geliştirerek önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız." dedi.

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* Türkiye'yi hala eski hali ile hatırlayanlara işbirliği fırsatlarını genişletmek istiyoruz. Bizim diğer birçok ülkeden farkımız sadece kendimiz kazanmanın değil birlikte kazanmanın peşinde olmamızdır. Dostlarımıza hep bu teklifle giriyoruz.

* Biz karayolundan demiryoluna havayolundan deniz yoluna kadar ulaşımı başardık. Türkiye olarak ulaştırma ve haberleşme alanlarında 1 trilyonluk kamu yatırımını hayata geçirmiş ülkeyiz.

* Bu yatırımların bir kısmını tekrar ifade etmek isterim. Bölünmüş yol uzunluğunu 6.101 km'den aldık, 28.340 km'ye çıkardık. Böylece yolcu ve yük taşımacılığında hızlı konforlu güvenli karayolu taşımacılığını kurduk.

* Otoyol uzunluğumuzu 1714 km'den 3532 km'ye yükselttik. Balkanlardan ülkemize giriş kapısı olan Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımına sahip ülkeyiz.

* Aydın Denizli, 1915 Çanakkale Köprüsünün de yer aldığı projelerle 2023'te otoyol uzunluğumuzu 4100 km üzerine çıkarıyoruz. 14300 km daha yüksek standartlı tek yolu ülkemize kazandırdık.

* Toplam tünel uzunluğunu 50'den 631 km'ye, köprü uzunluğunu 311'den 710 km'ye çıkardık. Ülkemizde ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez vadiler bıraktık. Bu eserlerle artık karayolu ulaşımı vatandaşlarımız için külfet olmaktan çıktı.

ÜRETİMİNE ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLIYORUZ

* Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan demiryolu ağlarımız ihmal edilmişti. Hiçbir ilave yapılmadan teslim aldığımız 12803 km demiryolu ağımızı tamamen yeniledik. Sinyalizasyon çalışmalarında önemli mesafe katettik. YHT hatlarını işletmeye açtık. 3500 km yeni demiryolu hatlarımızın inşası sürüyor.

* YHT hatlarında Ankara Sivas kısmını açıyoruz. Birçok güzergâhta çalışmalar sürüyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu sayesinde kesintisiz tren seferi yapılabilmesini mümkün hale getirdik.

* Raylı sistem araçları üreten firmalarımızı tek çatı altında topladık. Milli elektrikli lokomotifimizin üretimine önümüzdeki yıl başlıyoruz. Hızlı tren tasarımını tamamladık. Prototip tasarımı kısmındayız.

* En büyük atılım alanlarından biri havayolu taşımacılığıdır. Yurtiçinde havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık. Yakında 61'e ulaşacak. Yurtdışı uçuşlarımızın sayısını 50 ülke 60 noktadan 127 ülke ve 329 noktaya yükselttik.

* 3 yıldır hizmette olan İstanbul Havalimanımız en iyiler arasında 2. Avrupa'da en yoğun havalimanı arasında ilk sırada. Türkiye'nin büyük vizyonunun sembolüdür. THY de yerini sürekli yükseltiyor.

* Denizyolu payını 4 kat arttırdık. Dış ticaretimiz denizyoluyla 158 milyar doları buldu. Birçok limanın genişletilmesiyle denizyolunda ticaretimizi arttırma peşindeyiz.

* Deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur. 10 yıl önce gündeme getirdiğimiz Kanal İstanbul fiilen uygulama aşamasına gelmiştir. İlk somut adım Sazlıdere'dir. Diğer işleri de belli plan dahilinde sürdüreceğiz.

* Geniş bant internetten operatör tarifelerine kadar standartlarımızı yükseltiyoruz. Tüketen takip eden değil üreten konumuna geçmektedir amacımız. Millilik yerlilik oranlarını yükseltme peşindeyiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu'nun açıklamalarından notlar;

* Şuramıza 55 farklı ülkeden ulaşım iletişim konusunda kanaat önderleri, ulaştırma bakanları katıldı. Ekonomi ve ulaşım konularının ülkelere etkilerini tartıştık. Mega projelerimiz sadece milletimizin takdirini kazanmamış, uluslararası çevrelerde de takdir ediliyor.

* Stratejik konumumuzun bize yüklediği misyon ile ülkemizi en üst noktaya taşıyoruz. Dev ulaşım projeleriyle ne kadar kararlı ve iddialı olduğumuzu gösteriyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü alanında dünyanın en büyük köprüsü olacaktır.

* Çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Kanal İstanbul'u hayata geçiriyoruz. Uluslararası ölçekte ulaşım ve kalkınma projesidir. Türk boğazlarını kullanan tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir.